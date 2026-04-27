بدء التشغيل الفعلي لحافلة كهربائية مخصصة لذوى الاحتياجات بجامعة قنا

شهدت جامعة قنا، خطوة جديدة تعكس اهتمامها المتواصل بدعم ودمج طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم بدء التشغيل الفعلي لحافلة كهربائية مخصصة لنقل الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك المترددين على مركز خدمات ذوى الإعاقة بالجامعة داخل الحرم الجامعي، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تضمن سهولة الحركة والاستقلالية لجميع الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوى, رئيس جامعة قنا، وطروب طلبه، أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، والدكتور حسين أبو المجد، مدير مركز ذوي الإعاقة بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة تضع دعم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تهيئة بيئة جامعية دامجة تراعي احتياجاتهم وتدعم قدراتهم، مشيراً إلى أن الحافلة الجديدة تم تجهيزها بما يتناسب مع مختلف الإعاقات، بما يضمن وسيلة انتقال آمنة ومريحة تسهم في تسهيل وصول طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، والمترددين على مركز خدمات ذوى الإعاقة بالجامعة إلى الكليات والمنشآت الجامعية دون عناء.

وأضاف عكاوى، بأن الجامعة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير الخدمات المقدمة لطلابها، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التي تعزز من جودة حياتهم التعليمية، وتوفر لهم سبل الدعم الكامل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

فيما أكد المشاركين، بأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وتعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير الإتاحة والدمج المجتمعي لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة.