أخبار قنا.. حصر وتكويد 4400 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية.. افتتاح الدورة العلمية بمسجد سيدي عبدالرحيم لتأهيل 100 إمام

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، حصر وتكويد 4400 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية في مراكز المحافظة، ندوة ثقافية توصي بإنشاء متحف بأحد المباني التاريخية لتتعريف بتاريخ قنا المعمارى، مديرية الأوقاف تفتتح الدورة العلمية بمسجد سيدي عبدالرحيم لتأهيل 100 إمام، وإصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى.





حصر وتكويد 4400 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية في مراكز قنا

​تابعت اللجنة المختصة بأعمال حصر وتكويد الأشجار بجميع مراكز ومدن محافظة قنا، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ فنا، أعمالها في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بالمبادرة الوطنية "100 مليون شجرة"، بهدف تعزيز التوازن البيئي ومواجهة التغيرات المناخية.

​وأوضحت الكيميائية أماني صلاح، مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة ومنسق المبادرة بقنا، ​بأن ​التقرير كشف منذ بداية الحصر الدوري لأعمال اللجان في أبريل 2026 عن نجاح الفرق الميدانية في حصر وتكويد 4400 شجرة حتى الآن، على مستوى مختلف مراكز المحافظة،مؤكدة أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال المخطط الزمني المستهدف لتغطية كافة أرجاء المحافظة.



ندوة ثقافية توصي بإنشاء متحف بأحد المباني التاريخية لتتعريف بتاريخ قنا المعماري

أوصت ندوة ثقافية موسعة بقنا، حول اليوم العالمى للتراث، بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها: تقديم تعويض عادل ماديًا ومعنويًا لملاك المباني التاريخية لضمان الحفاظ عليها كجزء من التراث العام، وإنشاء متحف داخل أحد المباني التاريخية لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ قنا المعماري والثقافي، كما أوصت بوضع ضوابط واضحة للتعامل مع المباني التراثية بما يضمن الحفاظ على قيمتها التاريخية، بالإضافة إلى التوصية بإعداد ورقة عمل متخصصة من قبل الجمعية لعرضها على الجهات المعنية حول آليات حماية وتوثيق التراث المعماري بالمحافظة.



جاء ذلك خلال ندوة لجمعية تنمية المجتمع للمرأة الريفية بمحافظة قنا، بالتعاون مع إدارة الجمعيات الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث، وذلك برعاية مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمهتمين بالشأن التراثي والثقافي.





لتأهيل 100 إمام.. أوقاف قنا تفتتح الدورة العلمية بمسجد سيدي عبدالرحيم

افتتح الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، اليوم "الأحد"، فعاليات الدورة العلمية بمسجد السيد عبد الرحيم القنائي، بمشاركة 100 إمام من أئمة المديرية، في إطار جهود وزارة الأوقاف للارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة.

وأشار الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إلى أن الدورة تُعقد يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، ولمدة شهر ونصف، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة علمية وتدريبية للأئمة المشاركين.



إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى قنا

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام مركز الوقف.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مركز الوقف، نتج عنه إصابة سائق السيارة وربة منزل.

