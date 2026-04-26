حصر وتكويد 4400 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية في مراكز قنا

​تابعت اللجنة المختصة بأعمال حصر وتكويد الأشجار بجميع مراكز ومدن محافظة قنا، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ فنا، أعمالها في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بالمبادرة الوطنية "100 مليون شجرة"، بهدف تعزيز التوازن البيئي ومواجهة التغيرات المناخية.

​وأوضحت الكيميائية أماني صلاح، مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة ومنسق المبادرة بقنا، بأن هذه الجهود تأتي بمتابعة مستمرة من اللواء أيمن السعيد، رئيس اللجنة الفرعية للمبادرة بالمحافظة، بالتعاون المثمر مع مديرية الزراعة بقنا بقيادة المهندس أبو العباس عبدالفتاح البدري، وكيل وزارة الزراعة، وبمشاركة المهندس محمد حسني، مسؤول المبادرة بالمديرية.



​

​وأشارت صلاح، إلى أن ​التقرير كشف منذ بداية الحصر الدوري لأعمال اللجان في أبريل 2026 عن نجاح الفرق الميدانية في حصر وتكويد 4400 شجرة حتى الآن، على مستوى مختلف مراكز المحافظة،مؤكدة أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال المخطط الزمني المستهدف لتغطية كافة أرجاء المحافظة.

ولفتت مدير شئون البيئة بقنا، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة لرصد وتوثيق الأشجار، تضم في عضويتها ​أقسام البساتين بالإدارات الزراعية، و​ممثلين عن إدارة شؤون البيئة، ووحدات المتغيرات المكانية، والأقسام الزراعية، ومكاتب الإعلام بالمراكز، و​مسئولي المبادرة بمديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وأكدت صلاح، أن هذه اللجان تستهدف إجراء حصر شامل يتضمن منح كل شجرة كودًا خاصاً وإحداثيات دقيقة GPS لموقعها، بالإضافة إلى تصنيف نوعها وتقييم حالتها الصحية، تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضمن استدامة الثروة الشجرية وتسهل عمليات المتابعة والرصد المستقبلي.