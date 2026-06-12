لجنة من وزارة الأوقاف تتفقد الأداء الإداري والدعوي بالقليوبية

استقبلت مديرية أوقاف القليوبية، لجنةً من وزارة الأوقاف للوقوف على مستوى الأداء الإداري والدعوي، ومتابعة انتظام العمل بمختلف الإدارات والأقسام.

ضمت اللجنة فضيلة الدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن علي - مفتش الحوكمة، وشعبان عشيش - المفتش المالي بالحوكمة.

وكان في استقبال اللجنة فضيلة الشيخ عبد الرحمن رضوان - مدير مديرية أوقاف القليوبية، وعدد من قيادات الدعوة بالمديرية، حيث أجرت اللجنة جولة ميدانية شملت مختلف الأقسام والإدارات؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الأداء، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل.

وتابعت اللجنة آليات العمل والإجراءات المتبعة داخل المديرية، مؤكدةً أهمية الانضباط الوظيفي، وسرعة إنجاز الأعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات الدعوية والإدارية، بما يسهم في دعم رسالة وزارة الأوقاف وتحقيق أهدافها في خدمة بيوت الله وتعزيز العمل الدعوي.

وفي ختام الجولة، أشادت اللجنة بما لمسته من جهود وانضباط في أداء العمل، مؤكدة أهمية مواصلة تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل الإداري والدعوي، في إطار خطة الوزارة للمتابعة الميدانية المستمرة بمختلف المديريات الإقليمية.