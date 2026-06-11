وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج الإشرافية لعام 1448هـ

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج الإشرافية لعام ١٤٤٨هـ الموافق ٢٠٢٧م، وذلك استمرارًا لجهودها الدعوية والتوعوية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وبناءً على ما حققته بعثات الحج الإشرافية لعام ١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٦م من نجاح في تقديم اللقاءات والمحاضرات التثقيفية وشرح مناسك الحج والعمرة والإجابة عن استفسارات الحجاج، بما أسهم في أداء المناسك على الوجه الصحيح.

ويُفتح باب التقدم لجميع الأئمة المعينين والمسكنين على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف، ومن في حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية ممن أمضوا خمس سنوات على الأقل في الخدمة، ولم يوقع عليهم أي جزاء أو عقوبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما يُفتح باب التقدم لجميع الواعظات المعينات والواعظات المعتمدات بالوزارة.

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تطلق وزارة الأوقاف، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، عدد ٢٦ قافلة دعوية للواعظات بجميع المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، عدا مديرية أوقاف السويس، يوم الجمعة الموافق ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م، تحت عنوان: «غياب التواصل بين الآباء والأبناء»، وذلك في إطار جهودها الدعوية والعلمية والتثقيفية الرامية إلى نشر الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية، وبناء الشخصية الوطنية، ومواجهة الفكر المتطرف بكل صوره.

وتأتي هذه القوافل ضمن محاور الخطة الدعوية للوزارة الهادفة إلى التصدي للتطرف والإرهاب، ومواجهة مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي، وتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، من خلال تناول القضايا التي تمس واقع الأسرة المصرية وتسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

ومن المقرر أن يسبق فعاليات القوافل عقد مقرأة للواعظات بكل مديرية، بما يسهم في تعزيز الجانب العلمي والدعوي، ويدعم دور الواعظات في نشر الفكر المستنير ومعالجة القضايا الأسرية والتربوية المعاصرة.