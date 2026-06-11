وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بالمديريات غدا

تطلق وزارة الأوقاف، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، 26 قافلة دعوية للواعظات بجميع المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، عدا مديرية أوقاف السويس، غدا الجمعة 12من يونيو 2026م، تحت عنوان: «غياب التواصل بين الآباء والأبناء»، وذلك في إطار جهودها الدعوية والعلمية والتثقيفية الرامية إلى نشر الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية، وبناء الشخصية الوطنية، ومواجهة الفكر المتطرف بكل صوره.

وتأتي هذه القوافل ضمن محاور الخطة الدعوية للوزارة الهادفة إلى التصدي للتطرف والإرهاب، ومواجهة مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي، وتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، من خلال تناول القضايا التي تمس واقع الأسرة المصرية وتسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

ومن المقرر أن يسبق فعاليات القوافل عقد مقرأة للواعظات بكل مديرية، بما يسهم في تعزيز الجانب العلمي والدعوي، ويدعم دور الواعظات في نشر الفكر المستنير ومعالجة القضايا الأسرية والتربوية المعاصرة.

2000 مجلس لقراءة البردة الشريفة

وتعقد وزارة الأوقاف عدد ٢١٢١ مجلسًا لقراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري (رضي الله عنه) بالمساجد الكبرى على مستوى جميع المديريات الإقليمية، وذلك يوم الخميس الموافق ١١ من يونيو ٢٠٢٦م بعد صلاة المغرب، ويقوم بإلقائها نخبة من الأئمة ذوي الأصوات الحسنة.

ويندرج هذا البرنامج ضمن حرص الوزارة على إحياء القيم الروحية وتعزيز محبة النبي ﷺ في نفوس المسلمين، من خلال التعريف بسيرته العطرة وشمائله الكريمة، وترسيخ معاني الاقتداء بهديه وأخلاقه في واقع الحياة.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن مجالس البردة الشريفة تمثل أحد الأنشطة الدعوية الهادفة إلى تعميق الارتباط بسيدنا رسول الله ﷺ، وإبراز الجوانب الإيمانية والتربوية في سيرته المباركة، بما يسهم في بناء الوعي الرشيد، وتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة في المجتمع.