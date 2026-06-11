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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تطلق 2000 مجلس لقراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري بالمساجد الكبرى

الاوقاف
الاوقاف
إيمان طلعت

تعقد وزارة الأوقاف عدد ٢١٢١ مجلسًا لقراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري (رضي الله عنه) بالمساجد الكبرى على مستوى جميع المديريات الإقليمية، وذلك يوم الخميس الموافق ١١ من يونيو ٢٠٢٦م بعد صلاة المغرب، ويقوم بإلقائها نخبة من الأئمة ذوي الأصوات الحسنة.

قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري بالمساجد الكبرى بجميع المديريات

ويندرج هذا البرنامج ضمن حرص الوزارة على إحياء القيم الروحية وتعزيز محبة النبي ﷺ في نفوس المسلمين، من خلال التعريف بسيرته العطرة وشمائله الكريمة، وترسيخ معاني الاقتداء بهديه وأخلاقه في واقع الحياة.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن مجالس البردة الشريفة تمثل أحد الأنشطة الدعوية الهادفة إلى تعميق الارتباط بسيدنا رسول الله ﷺ، وإبراز الجوانب الإيمانية والتربوية في سيرته المباركة، بما يسهم في بناء الوعي الرشيد، وتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة في المجتمع.

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برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، واصلت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف تنفيذ خطتها الدعوية والتعليمية للعناية بكتاب الله تعالى ونشر علومه، من خلال حزمة واسعة من الأنشطة القرآنية التي نُفذت بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو ٢٠٢٦م، تأكيدًا لرسالة الوزارة في خدمة القرآن الكريم وترسيخ إتقان تلاوته وحفظه بين مختلف فئات المجتمع.

وشهدت المقارئ القرآنية نشاطًا مكثفًا، حيث تم عقد ٨٩١ مقرأة لأعضاء المقارئ، و٤٥١ مقرأة للأئمة، و٥٥ مقرأة للقراءات، و١٨٣ مقرأة للواعظات للجمهور، و٥ مقارئ للسيدات من الأعضاء، كما تمت قراءة سورة الجمعة في ١٧٤ مسجدًا، وعقد ٣٥٥٢ مقرأة للجمهور، و٢٩ مقرأة نموذجية للأصوات الحسنة، و٣٥٧٩ جلسة ضمن برنامج «صحح قراءتك»، و٥٦١ مقرأة للفجر، و١٨ جلسة لمراكز التلاوة، و١٥ مجلس إقراء.

وفي إطار جهود الوزارة في مجال تحفيظ القرآن الكريم، تم عقد ١٣٢ حلقة تحفيظ على درجة، و١٧٩٨ حلقة تحفيظ بالمكافأة، و٩٠ حلقة تحفيظ عن بُعد، بما يوسع من فرص الالتحاق ببرامج التحفيظ والوصول إلى مختلف الشرائح العمرية بالمحافظات.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى تعظيم العناية بالقرآن الكريم، ونشر صحيح التلاوة، وتشجيع حفظ كتاب الله تعالى وفهم مقاصده، ورعاية أهل القرآن، وتعزيز الدور العلمي والتربوي للمساجد، بما يسهم في بناء الوعي الرشيد وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية في المجتمع.

الأوقاف قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري بالمساجد الكبرى بجميع المديريات

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