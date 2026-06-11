دعاء عظيم للتيسير والتوفيق في الامتحان.. اغتنمه لتحقيق التفوق

دعاء عظيم للتيسير والتوفيق فى الامتحان.. يؤدى الكثير من الطلاب امتحانات نهاية العام هذه الفترةـ ويبحثون عن دعاء ييسر مذاكرتهم ويوفقهم فى امتحاناتهم.. وفى السطور القادمة سوف نذكر مجموعة من الأدعية التى يمكنكم اغتنامها.

دعاء عظيم للتيسير والتوفيق فى الامتحان

“قالَ رَبِّ اشرَح لي صَدري*وَيَسِّر لي أَمري* وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني* يَفقَهوا قَولي”

اللهم بارك لي في وقتي، وأصلح لي شأني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم أعنّي على الدراسة، ولا تجعل قلبي يملّ منها، وكن معي في كل لحظة، ووفّقني لما تحب وترضى.

يا رب، كن معي، فإني فقير إليك، ضعيف من دونك، ولا حول لي ولا قوة إلا بك.



يا بديع السماوات والأرض، يا معلّم سيدنا إبراهيم علّمني، ويا مفهِّم سيدنا سليمان فهّمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني.

اللهم انفعني بما علمتني، وعلّمني ما ينفعني، اللهم تقبّل هذا العلم مني، واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصةً لوجهك الكريم. ولا تجعلني أغترّ بعلمي وقدراتي.

آيات تسهيل الاختبار والتوفيق في الامتحان

والذكر والدعاء في الثلث الأخير من الليل خاصة ما قبل أذان الفجر مستجاب، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المولى تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيستجيب ويغفر ويعطي من توجه إليه في هذه الساعة.

جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر.

وذكر الله عز وجل يُسهل الصعب ويُيسّر العسير ويخفف المشاق فما ذُكر الله عز وجل على صعب إلا هان ولا على عسير إلا تيسر ولا مشقة إلا خفّت ولا شدّة إلا زالت ولا كربة إلا انفرجت، بحسبما ذكر ابن القيم.

ومن آيات تسهيل الاختبار:

1- قوله تعالى:“قالَ رَبِّ اشرَح لي صَدري*وَيَسِّر لي أَمري* وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني* يَفقَهوا قَولي”

2- قوله تعالى: “سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى”.

3- قوله تعالى: “فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ”.

4- قوله تعالى: “ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ”.

أدعية للتوفيق في الامتحان

اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني.

اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي وراضني بما قضيت لي.

اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي.

يارب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.

اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته.

اللهم سهل علي ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي.

يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.