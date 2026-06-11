يعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عن فتح باب التسجيل ببرنامج «إعداد راغبي العمل – معلم لغة عربية».

ويُعد البرنامج فرصة مميزة للراغبين في العمل بمجال تعليم اللغة العربية، حيث يهدف إلى تأهيل وإعداد المتدربين وفق أحدث الأساليب التربوية والتعليمية، وتنمية مهاراتهم اللغوية والتدريسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والمسابقات المعلن عنها.

أولًا: البرنامج المكثف (20 ساعة تدريبية)

محاور البرنامج:

التدريس (التخطيط – التنفيذ – التقويم).

الأخطاء اللغوية الشائعة لدى المتقدمين للعمل معلمي لغة عربية.

مهارات المعلم الناجح والعرض الفعّال.

المهارات المطلوبة لاجتياز المقابلات الشخصية.

ثانيًا: البرنامج التفصيلي (60 ساعة تدريبية)

محاور البرنامج:

التخطيط الفعّال وتحضير دروس فروع اللغة العربية (النحو، والصرف، والبلاغة، والأدب والنصوص، والإملاء، والتعبير).

تنمية الكفايات العلمية في فروع اللغة العربية ومهاراتها (الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، والنحو، والصرف، والبلاغة، والأدب والنصوص).

استراتيجيات التدريس الحديثة وتطبيقاتها في تعليم اللغة العربية، مع نماذج عملية لتدريس فروع اللغة العربية المختلفة.

توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية، وإنتاج المحتوى التعليمي، وتصميم الأنشطة وأدوات التقويم الإلكتروني.

نظام الدراسة:

يُعقد البرنامج عن بُعد (أونلاين) عبر منصة Zoom.

يحصل المشارك على شهادة معتمدة من الجهات المشاركة، مع إمكانية توثيقها.

مميزات البرنامج:

منحة تدريبية مخفضة.

نخبة من الخبراء والمتخصصين التربويين.

تدريب عملي وتطبيقات واقعية.

تأهيل لاجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

للانضمام إلى مجموعة الواتساب ومعرفة المزيد من التفاصيل: https://chat.whatsapp.com/G4629I1j6HvK0iSkw8vgs0?s=cl&p=a...

للحجز والاستفسار:

01229888914

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