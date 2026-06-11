قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش ودوكو يتصدران المشهد.. صدامات منتظرة بين نجوم الأندية في كأس العالم 2026
كلمة "إن شاء الله" تثير أزمة بين منتخب الجزائر والأرجنتين في المونديال
عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات
أول رد من تعليم القليوبية حول وفاة مدير عقب مشادة مع مدير إدارة الخصوص
بعد تصالح الطرفين.. إخلاء سبيل أطراف مشاجرة لجنة الشهادة الإعدادية بقنا
إيران تتحدى: نمتلك قدرات عسكرية أكبر مقارنة بالأيام الأولى للحرب
نائب حماة الوطن: سداد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية إنجاز مالي غير مسبوق
قبل ضربة البداية.. ألمانيا تتربع على عرش الانتصارات الأوروبية في كأس العالم
وفاة شقيق الفنانة فادية عبدالغني .. وهذا موعد ومكان الجنازة
الرئيس الإريتري يشيد بالعاصمة الجديدة: أحد أبرز معالم القرن ونموذج ملهم للتنمية العمرانية
رئيس صحة النواب يكشف لـ"صدى البلد" مصير أزمة التكليف لخريجي المهن الطبية.. فيديو وصور
الرئيس السيسي يشدد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فتح باب التسجيل ببرنامج «إعداد راغبي العمل – معلم لغة عربية»

فتح باب التسجيل ببرنامج «إعداد راغبي العمل – معلم لغة عربية»
فتح باب التسجيل ببرنامج «إعداد راغبي العمل – معلم لغة عربية»
شيماء جمال

يعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عن فتح باب التسجيل ببرنامج «إعداد راغبي العمل – معلم لغة عربية».

ويُعد البرنامج فرصة مميزة للراغبين في العمل بمجال تعليم اللغة العربية، حيث يهدف إلى تأهيل وإعداد المتدربين وفق أحدث الأساليب التربوية والتعليمية، وتنمية مهاراتهم اللغوية والتدريسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والمسابقات المعلن عنها.

أولًا: البرنامج المكثف (20 ساعة تدريبية)

محاور البرنامج:

التدريس (التخطيط – التنفيذ – التقويم).

الأخطاء اللغوية الشائعة لدى المتقدمين للعمل معلمي لغة عربية.

مهارات المعلم الناجح والعرض الفعّال.

المهارات المطلوبة لاجتياز المقابلات الشخصية.

ثانيًا: البرنامج التفصيلي (60 ساعة تدريبية)

محاور البرنامج:

التخطيط الفعّال وتحضير دروس فروع اللغة العربية (النحو، والصرف، والبلاغة، والأدب والنصوص، والإملاء، والتعبير).

تنمية الكفايات العلمية في فروع اللغة العربية ومهاراتها (الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، والنحو، والصرف، والبلاغة، والأدب والنصوص).

استراتيجيات التدريس الحديثة وتطبيقاتها في تعليم اللغة العربية، مع نماذج عملية لتدريس فروع اللغة العربية المختلفة.

توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية، وإنتاج المحتوى التعليمي، وتصميم الأنشطة وأدوات التقويم الإلكتروني.

نظام الدراسة:

يُعقد البرنامج عن بُعد (أونلاين) عبر منصة Zoom.

يحصل المشارك على شهادة معتمدة من الجهات المشاركة، مع إمكانية توثيقها.

مميزات البرنامج:

منحة تدريبية مخفضة.

نخبة من الخبراء والمتخصصين التربويين.

تدريب عملي وتطبيقات واقعية.

تأهيل لاجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

للانضمام إلى مجموعة الواتساب ومعرفة المزيد من التفاصيل: https://chat.whatsapp.com/G4629I1j6HvK0iSkw8vgs0?s=cl&p=a...

للحجز والاستفسار:

01229888914

سارع بحجز مكانك، فالأعداد محدودة.

لغة عربية معلم لغة عربية الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية الطلاب الوافدين والأجانب الأخطاء اللغوية أونلاين Zoom

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

الأهلي

رحيل حارس مرمى.. بشير التابعي يكشف كواليس جلسته مع سيد عبدالحفيظ عن عموتة والراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

الراهبات

الأنبا إبراهيم إسحق يشهد تكريم الفاتيكان لراهبتين كومبونيتين لخدمتهما بالمستشفى الإيطالي بالقاهرة

صورة أرشيفية

«ختامها مسك».. أمهات مصر: انتهاء امتحانات الإعدادية اليوم بلا شكاوى

الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان ضرورة

جمال الدين: الشراكة بين المجلس والبرلمان ضرورة لتحويل التوصيات إلى واقع

بالصور

وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

تنظيم معرض ملابس لدعم أهالي 6 قرى بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد