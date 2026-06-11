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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة التوحيد ..فيديو

لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان التوحيد
لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان التوحيد
عبد الرحمن محمد

فتحت اللجان الامتحانية بمعاهد المعاهد الأزهرية أبوابها في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 من مقيدي القسم الأدبي، حيث استهل الطلاب مشوارهم الامتحاني اليوم بأداء الاختبار في مادة التوحيد، وسط تدابير تنظيمية مكثفة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات.


وطبقاً للجداول الزمنية الرسمية المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية، فإن أعمال امتحانات القسم الأدبي كانت قد دشنت فعالياتها يوم الأحد الماضي، 7 يونيو 2026، من خلال أدائهم امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف، ومن المقرّر أن تمتد التقييمات الخاصة بهذا القسم حتى يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026. 

وفي المقابل، يواصل طلاب القسم العلمي امتحاناتهم الدورية والتي من المخطط لها أن تنتهي رسمياً يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026.


 توزيع الطلاب وأعداد المتقدمين بالقسمين العلمي والأدبي
وتستقبل اللجان الامتحانية هذا العام إجمالي 163677 طالباً وطالبة على مستوى الجمهورية، تم توزيعهم على 581 لجنة امتحانية لضمان توفير بيئة ملائمة ومستقرة للمستهدفين. 

بلغ عدد طلاب القسم العلمي 81311 طالباً وطالبة، ينقسمون إلى 41468 من البنين و39843 من الفتيات.
استقر إجمالي عدد طلاب القسم الأدبي عند 82366 طالباً وطالبة، بواقع 45633 من البنين و36733 من الفتيات.

سجل إجمالي المتقدمين من الطلاب ذوي الهمم 246 طالباً وطالبة بجميع المعاهد، ينقسمون إلى 167 من البنين و79 من الفتيات، حيث جرى توفير كافة سبل الرعاية والتهيئة اللوجستية التي تضمن لهم أداء الامتحانات بيسر وسهولة.
 



 

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