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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مع انطلاق امتحانات الثانوية .. نصيحة مركز الأزهر العالمي لأولياء الأمور

الإمتحانات
الإمتحانات
عبد الرحمن محمد

بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية والعامة، وما يصاحبها من حالة قلق وترقب تعيشها الأسر المصرية، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية أن دعاء الوالدين لأبنائهما يُعد من أعظم أسباب التوفيق والهداية، ومن أبرز ما يُعين الطلاب على النجاح وتجاوز هذه المرحلة المهمة.

وأوضح المركز أن توجه أولياء الأمور إلى الله بالدعاء لأبنائهم في هذه الأيام المباركة يعكس عمق الإيمان واليقين في فضل الدعاء، مشيرًا إلى أن هذا السلوك له أصل راسخ في هدي الأنبياء والرسل عليهم السلام، ومن ذلك دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام لذريته، كما ورد في قوله تعالى: {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ}.

وأضاف المركز أن السنة النبوية الشريفة أكدت عِظَمَ شأن دعاء الوالد لولده، حيث أخبر النبي ﷺ أن دعوة الوالد لولده من الدعوات المستجابة التي لا تُرد، فقال ﷺ: «ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده».

وأشار إلى أن هذه الفترة تمثل اختبارًا ليس فقط للطلاب، بل أيضًا للأسر في كيفية دعم أبنائهم نفسيًا ومعنويًا، مؤكدًا أن الدعاء يجب أن يقترن بالأخذ بالأسباب من تنظيم الوقت، وبذل الجهد، وتوفير بيئة مناسبة للمذاكرة.

ودعا مركز الأزهر أولياء الأمور إلى الإكثار من الدعاء لأبنائهم بالتوفيق والسداد، وتجنب الضغط الزائد عليهم، وغرس الطمأنينة في نفوسهم، لافتًا إلى أن الثقة بالله مع السعي والاجتهاد هي السبيل الأمثل لتحقيق النجاح.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن دعاء الوالدين يظل سلاحًا قويًا في حياة الأبناء، يفتح لهم أبواب الخير والتوفيق، ويمنحهم السكينة والثبات في أوقات التحديات. 

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