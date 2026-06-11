قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة الهرم التعليمية تنفي فيديو غش متداول ومنسوب لها|وتؤكد:"قديم ومايخصناش"
هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
رئيس صحة النواب: لدينا مقترح لإصدار موقع إلكتروني أو أبليشكن للتأكد من هوية الطبيب قبل ظهوره على أي قناة
إيران: الاتصالات المتبادلة بين ترامب ومسؤولين بطهران ادعاءات كاذبة
بدون سبب.. تأجيل حفل تامر عاشور المقرّر إقامته غدًا في الدوحة
حالة الطقس اليوم الخميس 11 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة
في قضية تصنيع المواد المخدرة.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة طبقاً للقانون
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة .. اليوم
جوتيريش يحذر: الشرق الأوسط على حافة أزمة أعمق ووقف النار مهدد بالانهيار
إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن
بداية المونديال.. موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
شروط قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2026 من المراقبين والملاحظين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الطلاق العرفي مع بقاء الزوجية جائز؟ عطية لاشين يحسم الجدل

الطلاق العرفي
الطلاق العرفي
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، من متابع يقول في رسالته: «بيني وبين زوجتي خلاف طلبت على أثره الطلاق، لكن حفاظًا على الأولاد وعلى مركزنا الاجتماعي سأطلقها عرفيًا لتتزوج إن أرادت، وأتركها زوجة في الأوراق الرسمية، فهل هذا يصح؟».

وأجاب لاشين مؤكدًا أن الإسلام كما شرع الزواج شرع الطلاق حين تستحيل الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن الطلاق ليس عيبًا أو مذمة من الناحية الشرعية، حتى وإن نظر إليه المجتمع بخلاف ذلك، فالعبرة بما جاء به الشرع لا بما يتداوله الناس.

وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن ما يسمى الطلاق العرفي مع بقاء الزوجية رسميًا يعد وضعًا متناقضًا لا يقره الشرع، لأن الزوجة في هذه الحالة تصبح «مطلقة عرفًا» و«زوجة رسميًا» في الوقت نفسه، وهو أمر لا يستقيم شرعًا ولا عقلًا، مؤكدًا أن الإنسان لا يمكن أن يكون في حالتين متضادتين معًا، فهي إما زوجة من جميع النواحي أو مطلقة من جميع النواحي.

وقال إن الحفاظ على ما يسمى المركز الاجتماعي أو «البرستيج» لا يبرر مخالفة أحكام الشرع، لافتًا إلى أنه حتى في أعلى المقامات، كمقام النبوة، وقع الطلاق بشكل معلوم ولم يُخفَ عن الناس، ما يدل على أن إخفاء الطلاق أو التحايل عليه ليس من منهج الشريعة.

وأضاف لاشين أن هذا التصرف يفتح بابًا واسعًا للإشكالات الشرعية والقانونية، متسائلًا: “كيف يتم التعامل في حالة وفاة أحد الزوجين؟ هل تُطبق أحكام الميراث والعدة باعتبارها زوجة، أم تُعامل كمطلقة؟”، كما طرح إشكالية نسب الأبناء حال زواج المرأة بعد الطلاق العرفي، وهل يُنسب الطفل للزوج الأول أم الثاني؟

وأكد كذلك أن هذا الوضع قد يؤدي إلى وقوع المرأة في شبهة الجمع بين زوجين، خاصة إذا تزوجت بناءً على الطلاق العرفي بينما لا تزال زوجة رسميًا، وهو ما قد يترتب عليه مساءلة قانونية، فضلًا عن كونه مرفوضًا شرعًا.

وشدد في ختام فتواه على أن الطريق الصحيح هو إما الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان وفق الضوابط الشرعية والقانونية الواضحة، دون اللجوء إلى حلول ملتوية تضر بالأطراف كافة، وعلى رأسهم الأبناء. 

الطلاق العرفي الزوجية عطية لاشين لجنة الفتوى الحياة الزوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

حالة الطقس

احذر على الطريق السريع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدٍ الخميس

ترشيحاتنا

زيادة مرتقبة على الإيجار القديم في 2026.. وخطة لإنهاء العقود تدريجيًا

زيادة مرتقبة على الإيجار القديم في 2026.. وخطة لإنهاء العقود تدريجيًا

نطحة زين الدين زيدان

نطحة زين الدين زيدان.. ماذا قال له لاعب إيطاليا ليفقد صوابه؟

بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل

بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل

بالصور

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

لو عايز تعمل دايت.. طريقة عمل سلطة التونة

طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد