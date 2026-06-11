دعاء قبل الامتحان للنجاح والتوفيق 2026.. أدعية التوفيق المستجابة

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات عن دعاء قبل الامتحان للنجاح ودعاء الامتحان المستجاب ودعاء التوفيق في الاختبارات، خاصة مع قبل بداية الاختبار بقليل، حيث إن الدعاء من أعظم أسباب الطمأنينة والثقة بالله تعالى، فهو يمنح الطالب السكينة ويعينه على التركيز واستحضار المعلومات، وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية المأثورة والمستحبة قبل دخول الامتحان، وأدعية تيسير الحفظ والفهم وعدم النسيان.

دعاء قبل الامتحان للنجاح والتوفيق

من الأفضل والمستحب لكل طالب أن يقول دعاء قبل الامتحان لتيسير الصعب عليه ومن أفضل الأدعية التي ينصح بها هي:

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً.

اللهم افتح عليَّ فتوح العارفين، وارزقني التوفيق والسداد، ويسر لي أمري.

اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علمًا.

اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

ربِّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وافتح عليَّ أبواب رحمتك.

اللهم إني استودعتك ما حفظت وما قرأت، فرده إليَّ عند حاجتي إليه.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

اللهم اجعل ما قدمته خالصًا لوجهك الكريم، واكتب لي النجاح والتوفيق.

أفضل دعاء لتيسير الحفظ والفهم قبل الامتحان

يرغب عدد كبير من أولياء الأمور في ترديد دعاء الامتحان للثانوية الأزهرية من أجل طلب النجاح لأبنائه ويبحث كثيرون عن أفضل صيغ الدعاء ومنها:

اللهم وفق أبنائي في امتحاناتهم، وافتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الفهم والحفظ والتركيز.

اللهم يسر لهم كل صعب، وذكرهم ما نسوا، وعلمهم ما جهلوا، وبارك لهم في علمهم وجهدهم.

اللهم اجعل النجاح حليفهم، واكتب لهم التفوق والتميز في دراستهم وحياتهم.

اللهم احفظ أبنائي بعينك التي لا تنام، واملأ قلوبهم بالسكينة والثقة والطمأنينة.

اللهم ارزقهم حسن الإجابة وسداد الرأي، وأبعد عنهم التوتر والقلق.

اللهم اجعل التوفيق رفيقهم في كل سؤال وجواب.

دعاء دخول لجنة الامتحان

اللهم افتح عليهم أبواب رحمتك وحكمتك، ويسر لهم الإجابة الصحيحة.

اللهم ألهمهم الصواب وبارك لهم في وقتهم وجهدهم.

اللهم اجعل ما درسوه حاضرًا في أذهانهم، وسهل عليهم كل عسير.

اللهم بشرني بنجاح أبنائي وتفوقهم، واجعل لهم مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالخير والبركة.

اللهم ارزقهم أعلى الدرجات، وحقق لهم ما يتمنون من خير وصلاح.

اللهم اجعل العلم نورًا في قلوبهم، وانفعهم بما تعلموا.

دعاء عدم النسيان أثناء الامتحان

اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الإجابة الصحيحة، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفي الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم.

- اللهم اجعل دراسة الامتحان على أبنائي سهلة خفيفة لطيفة يا رب العالمين، اللهمّ إني استودعتك ما قرأ أبنائي وما تعلموا وما حفظوا فرده إليهم حين الحاجة إليه، يا رب العالمين.

- يارب اجعل الامتحانات تمّر على أبنائي بسلاسة، ولا تجعل نهايتها إلا سعادة لهم وأكرمهم بتوفيقك لهم، يا رب العالمين.

- اللهم أعن أبنائي في امتحاناتهم وبارك لهم في وقتها واجعل نهاية جهدهم فرحًا وسعادة تغشاهم، يا أكرم الأكرمين.

- اللهم اجعل امتحانات أبنائي تتوج بالفوز بعد كل عناء يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقهم القمة في درجات العلم، واغدق بكرمك عليهم بالتفوق في الامتحانات.

-أسألك اللهم التوفيق لأبنائي، فيا رب افتح لهم من أبواب فرجك ويسر أمرهم واشرح صدورهم، اللهم سخر لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

- اللهم نور عقولهم إلى ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب الدعوات.

- اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، وارزقهم العلم النافع، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية، وارزقهم حكمة الأنبياء والمرسلين.

دعاء بعد الانتهاء من الامتحان

- اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفى الآخرة ، اللهم وفق أبناءنا للعلم وتحصيل العلم.

- اللهم وفقه لكل خير واصرف عنه كل شر.

- اللهم اهد قلبه واصلح أحوالها وحقق تطلعاته وآماله.