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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء قبل الامتحان مكتوب.. أفضل الأدعية لتيسير الإجابة وعدم النسيان

دعاء قبل الامتحان
دعاء قبل الامتحان
أحمد سعيد

يبحث طلاب كثيرون قبل الامتحان عن دعاء قبل الامتحان يساعد على تهدئة النفس وزيادة التركيز واستحضار المعلومات، ويعد الدعاء من أعظم أسباب التوفيق، إذ يلجأ الطالب إلى الله تعالى لطلب العون والسداد والتيسير، مع الأخذ بالأسباب من المذاكرة والاجتهاد، وفي السطور التالية نعرض مجموعة من الأدعية المستحبة قبل الامتحان للتوفيق.

دعاء قبل دخول الامتحان

  • اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.
  • اللهم افتح عليَّ فتوح العارفين، وارزقني التركيز والفهم، وذكرني ما نسيت، وعلمني ما جهلت، ووفقني إلى ما تحب وترضى.
  • اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده إليَّ عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير.

أدعية مستجابة لعدم النسيان

  • اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.
  • اللهم إني أسألك قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن.
  • رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.
  • اللهم اجعل النجاح والتوفيق حليفي، وبارك لي في وقتي وجهدي.

دعاء الامتحان للثانوية الأزهرية مكتوب

يرغب عدد كبير من أولياء الأمور في ترديد دعاء الامتحان للثانوية الأزهرية من أجل طلب النجاح لأبنائه ويبحث كثيرون عن أفضل صيغ الدعاء ومنها:

  • اللهم وفق أبنائي في امتحاناتهم، وافتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الفهم والحفظ والتركيز.
  • اللهم يسر لهم كل صعب، وذكرهم ما نسوا، وعلمهم ما جهلوا، وبارك لهم في علمهم وجهدهم.
  • اللهم اجعل النجاح حليفهم، واكتب لهم التفوق والتميز في دراستهم وحياتهم.
  • اللهم احفظ أبنائي بعينك التي لا تنام، واملأ قلوبهم بالسكينة والثقة والطمأنينة.
  • اللهم ارزقهم حسن الإجابة وسداد الرأي، وأبعد عنهم التوتر والقلق.
  • اللهم اجعل التوفيق رفيقهم في كل سؤال وجواب.

دعاء لأولادي قبل دخول الامتحان

  • اللهم افتح عليهم أبواب رحمتك وحكمتك، ويسر لهم الإجابة الصحيحة.
  • اللهم ألهمهم الصواب وبارك لهم في وقتهم وجهدهم.
  • اللهم اجعل ما درسوه حاضرًا في أذهانهم، وسهل عليهم كل عسير.
  • اللهم بشرني بنجاح أبنائي وتفوقهم، واجعل لهم مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالخير والبركة.
  • اللهم ارزقهم أعلى الدرجات، وحقق لهم ما يتمنون من خير وصلاح.
  • اللهم اجعل العلم نورًا في قلوبهم، وانفعهم بما تعلموا.

دعاء النجاح والتفوق في الامتحانات للأبناء

اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الإجابة الصحيحة، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفي الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم.

- اللهم اجعل دراسة الامتحان على أبنائي سهلة خفيفة لطيفة يا رب العالمين، اللهمّ إني استودعتك ما قرأ أبنائي وما تعلموا وما حفظوا فرده إليهم حين الحاجة إليه، يا رب العالمين.

- يارب اجعل الامتحانات تمّر على أبنائي بسلاسة، ولا تجعل نهايتها إلا سعادة لهم وأكرمهم بتوفيقك لهم، يا رب العالمين.

- اللهم أعن أبنائي في امتحاناتهم وبارك لهم في وقتها واجعل نهاية جهدهم فرحًا وسعادة تغشاهم، يا أكرم الأكرمين.

- اللهم اجعل امتحانات أبنائي تتوج بالفوز بعد كل عناء يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقهم القمة في درجات العلم، واغدق بكرمك عليهم بالتفوق في الامتحانات.

-أسألك اللهم التوفيق لأبنائي، فيا رب افتح لهم من أبواب فرجك ويسر أمرهم واشرح صدورهم، اللهم سخر لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

- اللهم نور عقولهم إلى ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب الدعوات.

- اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، وارزقهم العلم النافع، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية، وارزقهم حكمة الأنبياء والمرسلين.

- اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفى الآخرة ، اللهم وفق أبناءنا للعلم وتحصيل العلم.

- اللهم وفقه لكل خير واصرف عنه كل شر.

- اللهم اهد قلبه واصلح أحوالها وحقق تطلعاته وآماله.

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