دعاء التوفيق في امتحانات الثانوية الأزهرية.. ردده يرزقك الله بالنجاح

دعاء التوفيق في الامتحان، يعد واحدًا من الأدعية التي يبحث عنها الصغير والكبير عبر محرك البحث العالمي “جوجل” كل يوم، فأمور الحياة كلها تأتي بعد الإخلاص لله – تعالى- والتوكل عليه، وكثرة الدعاء، واللجوء إليه في الأمور كلها بـ دعاء التوفيق.

ويبحث الكثير عن دعاء التوفيق فى الحياة والعمل فمن ينال توفيق الله يصل لأعلى المراتب، ومن أعلى وأولى مراتب التوفيق التى ينعم الله بها على عباده هو: حب الإيمان والطاعة، وكره المعاصى والكفر، وتوفيق الله للعبد مما لا غنى عنه أبدًا، خاصة فى هذه الحياة؛ لذا يقدم موقع “صدى البلد” دعاء التوفيق في الامتحان.

دعاء التوفيق في الامتحان

اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلَّة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربي، إلى مَن تكلني إلى بعيدٍ يتجهَّمني أم عدوٍّ ملَّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات، وصَلُح عليه أمر الدّنيا والآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى، ولا حول ولا قوّة إلّا بك، اللهم إنّك أنت الأعلم بما حلّ بي في أمري (ويذكر الامر)، فيسر لي أمري.

دعاء التوفيق في الامتحان مكتوب

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

دعاء التوفيق فى امتحانات الثانوية العامة

«اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».

دعاء التوفيق في الامتحانات

يا حي يا قيوم، يا حياً لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، كاشف الهم مجيب دعوة المضطرين، أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماواتوالأرض، ذو الجلال والإكرام، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رب ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، يا ارحم الراحمين.

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين”.

دعاء التوفيق في امتحانات الثانوية العامة

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.

اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين.

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

«اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

«اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء.

اللهم إني أدعوك وأسألك وآنا داخل في مكان عملي هذا وأنا موقن بوجودك ، وانك تراقبني ، أسألك أن تحف مكتبي هذا ببركتك ومغفرتك ورحمتك الواسعة ، ونظامك البديع، اللهم اعني على أن استعمل نعمتك فيما يرضيك وهب لي القوة والأمانة عند أداء عملي.

الحمد لله الذي تواضع كل شي لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شي لعزته الحمد لله الذي خضع كل شي لملكة الحمد لله الذي استسلم كل شي لقدرته، اللهم إني أحمدك على نعمك الواسعة التي أنعمت علي.