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دعاء الامتحان لأبنائي.. أجمل الأدعية لتوفيق الأبناء والنجاح في الاختبارات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الامتحان لأبنائي.. أجمل الأدعية لتوفيق الأبناء والنجاح في الاختبارات

دعاء الامتحان لأبنائي
دعاء الامتحان لأبنائي
أحمد سعيد

بعد بدء موسم الامتحانات يحتاج كل طالب إلى الدعاء فهو من أعظم ما يقدمه الآباء والأمهات لأبنائهم بترديد دعاء الامتحان، خاصة في أوقات الامتحانات والاختبارات التي تحتاج إلى التوفيق والطمأنينة والثبات ويحرص كثير من أولياء الأمور على ترديد دعاء الامتحان للأبناء لطلب نجاحهم وتفوقهم، ومن أجل أن يفتح الله عليهم أبواب الفهم والحفظ، وييسر لهم الإجابة الصحيحة، ويكلل جهودهم بالنجاح والتميز وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية.

أفضل دعاء الامتحان للأبناء

يرغب عدد كبير من أولياء الأمور في ترديد دعاء الامتحان لأبنائي ويبحث كثيرون عن أفضل صيغ الدعاء ومنها:

  • اللهم وفق أبنائي في امتحاناتهم، وافتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الفهم والحفظ والتركيز.
  • اللهم يسر لهم كل صعب، وذكرهم ما نسوا، وعلمهم ما جهلوا، وبارك لهم في علمهم وجهدهم.
  • اللهم اجعل النجاح حليفهم، واكتب لهم التفوق والتميز في دراستهم وحياتهم.
  • اللهم احفظ أبنائي بعينك التي لا تنام، واملأ قلوبهم بالسكينة والثقة والطمأنينة.
  • اللهم ارزقهم حسن الإجابة وسداد الرأي، وأبعد عنهم التوتر والقلق.
  • اللهم اجعل التوفيق رفيقهم في كل سؤال وجواب.

دعاء للأبناء قبل دخول الامتحان

  • اللهم افتح عليهم أبواب رحمتك وحكمتك، ويسر لهم الإجابة الصحيحة.
  • اللهم ألهمهم الصواب وبارك لهم في وقتهم وجهدهم.
  • اللهم اجعل ما درسوه حاضرًا في أذهانهم، وسهل عليهم كل عسير.
  • اللهم بشرني بنجاح أبنائي وتفوقهم، واجعل لهم مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالخير والبركة.
  • اللهم ارزقهم أعلى الدرجات، وحقق لهم ما يتمنون من خير وصلاح.
  • اللهم اجعل العلم نورًا في قلوبهم، وانفعهم بما تعلموا.

دعاء النجاح والتفوق للأبناء

اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الإجابة الصحيحة، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفي الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم.

- اللهم اجعل دراسة الامتحان على أبنائي سهلة خفيفة لطيفة يا رب العالمين، اللهمّ إني استودعتك ما قرأ أبنائي وما تعلموا وما حفظوا فرده إليهم حين الحاجة إليه، يا رب العالمين.

- يارب اجعل الامتحانات تمّر على أبنائي بسلاسة، ولا تجعل نهايتها إلا سعادة لهم وأكرمهم بتوفيقك لهم، يا رب العالمين.

- اللهم أعن أبنائي في امتحاناتهم وبارك لهم في وقتها واجعل نهاية جهدهم فرحًا وسعادة تغشاهم، يا أكرم الأكرمين.

- اللهم اجعل امتحانات أبنائي تتوج بالفوز بعد كل عناء يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقهم القمة في درجات العلم، واغدق بكرمك عليهم بالتفوق في الامتحانات.

-أسألك اللهم التوفيق لأبنائي، فيا رب افتح لهم من أبواب فرجك ويسر أمرهم واشرح صدورهم، اللهم سخر لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

- اللهم نور عقولهم إلى ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب الدعوات.

- اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، وارزقهم العلم النافع، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية، وارزقهم حكمة الأنبياء والمرسلين.

- اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفى الآخرة ، اللهم وفق أبناءنا للعلم وتحصيل العلم.

- اللهم وفقه لكل خير واصرف عنه كل شر.

- اللهم اهد قلبه واصلح أحوالها وحقق تطلعاته وآماله.

دعاء الامتحان للأبناء دعاء النجاح للأولاد دعاء للأبناء في الاختبارات دعاء التوفيق للأبناء أدعية النجاح والتفوق دعاء الأم لأبنائها دعاء للأولاد قبل الامتحان دعاء مستجاب للنجاح دعاء الامتحانات دعاء تفوق الأبناء

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