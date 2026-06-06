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دعاء الامتحان والنجاح 2026.. أفضل الأدعية لتيسير الاختبارات والتوفيق والتفوق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الامتحان والنجاح 2026.. أفضل الأدعية لتيسير الاختبارات والتوفيق والتفوق

دعاء الامتحان والنجاح 2026
دعاء الامتحان والنجاح 2026
أحمد سعيد

يحرص الطلاب وأولياء الأمور قبل بداية موسم الاختبارات على الإكثار من دعاء الامتحان من أجل وطلب التوفيق لأبنائهم من الله سبحانه وتعالى، حيث يعد الدعاء من أعظم أسباب التوفيق والنجاح والشعور بالطمأنينة والثقة، وفي هذا الوقت من العام يبحث كثيرون عن دعاء الامتحان والنجاح، وأفضل الأدعية لتيسير الاختبارات، وتقوية الحفظ، وتذكر المعلومات، وتحقيق التفوق الدراسي، وفي السطور التالية نتعرف على أفضل أدعية الامتحانات للتوفيق والنجاح.

أفضل دعاء قبل الامتحان

من أفضل صيغ دعاء الامتحان للطالب من اجل طلب التوفيق والنجاح والتفوق أن يقول الطالب هذه الأدعية:

  • اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.
  • اللهم افتح عليَّ فتوح العارفين، وارزقني الفهم والحكمة والتوفيق.
  • اللهم إني أسألك النجاح والتوفيق والسداد في أمري كله.
  • ربِّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
  • حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
  • اللهم اجعل هذا الامتحان خيرًا لي ووفقني للإجابة الصحيحة

دعاء عند دخول لجنة الامتحان

من أفضل صيغ دعاء الامتحان والنجاح هو أن يقول الطالب الدعاء وخير صيغ الدعاء هي ما تشمل جوامع الكلم ومنها:

  • اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا.
  • اللهم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك: (وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا).
  • اللهم افتح لي فتوح العارفين، وانشر علي رحمتك، وذكّرني ما نسيت، وأطلق لساني بقوة وعزيمة منك.
  • اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهب همي، ونور بصري.

أدعية للنجاح والتفوق الدراسي

  • اللهم وفقني في دراستي وبارك لي في وقتي وجهدي.
  • اللهم ارزقني التفوق والنجاح واجعل مستقبلي مليئًا بالخير والبركة.
  • اللهم لا تضيع لي تعبًا ولا جهدًا، وحقق لي ما أتمنى.

ادعية قبل الامتحان بليلة

بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين.

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان، آمين يا رب العالمين.

اللهم نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قنا شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، وذكرا طويلا ، ورزقا وفيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا من قلت وقولك الحق "وعلمناه من لدنا علمًا"، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك، يا الله اجعلني من عبادك المتقين وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.

ادعية لتسهيل الامتحان والنجاح
«اللهم يسر الامتحان على أبنائنا، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم ، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم ، واشرح صدورهم ، ويسر أمورهم».

«اللهم اكتب لأبنائي النجاح في الدنيا، وبلوغ أعلى المناصب فيها، و نيل حب الخلق لهم، و التوفيق لكل خير في الدارين».

« اللهم ثبت أقدامهم ، اللهم أنزل السكينة فى قلوبهم ، اللهم ذكرهم اذا نسوا ، اللهم علمهم اذا جهلوا».« اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب».

«اللهم إني أسالك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، و أن تجعلهم هداة مهتدين».

« اللهم اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، واكتب لهم النجاح فى الدنيا وفى الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم».

« اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهم الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان».

«اللهم إنا نسألك لهم التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقهم نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قهم شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، ورزقا وفيرا».

«اللهم يا من قلت وقولك الحق " وعلمناه من لدنا علمًا"، ارزقهم من لدنك علمًا يقربهم إليك، يا الله اجعلهم من عبادك المتقين وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم، وزدهم علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين».

«اللهم أخرجهم من ظلمات الدهر، وأكرمهم بنور الفهم، وافتح عليهم بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لهم أبواب فضلك، وانشر لهم من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين».

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