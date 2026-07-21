ضبط شخص متهم بإهدار المياه وتعريض حياة المواطنين للخطر بشوارع المحلة والنيابة العامة تحقق ..صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط عاطل متهم بإهدار المياه وتعريض حياة المواطنين للخطر بعدما علق خرطوم مياه كالدش للصغار بأحد أعمدة الإنارة بشارع البهي بمدينة المحلة الكبرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا ورصد للفيديو متداول حول ارتكاب عاطل لجريمة إهدار المياه وتعريض حياة المواطنين للخطر بتعريض حياة الصغار لخطر الموت بشارع البهي بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

عرض جهات التحقيق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بلاغ من شركة مياه الشرب ضد المتهم

الجدير بالذكر أن اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي مدير فرع الشركة بمياه المحلة بتحرير محضر ضد مرتكب الواقعة وغرامة مالية فورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.