دعاء النجاح والتوفيق لطلاب الثانوية الأزهرية.. كلمات تطمئنك قبل الامتحان

دعاء النجاح والتوفيق لطلاب الثانوية الأزهرية.. ينطلق غدا السبت، ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمى وبعد غد الأحد للقسم الأدبي، لذلك سنذكر أدعية النجاح والتوفيق للطلاب ليسدد الله خطاهم وينفعهم وينفع بهم.

دعاء النجاح والتوفيق لطلاب الثانوية الأزهرية

️اللهم باسمك اعنهم وبرشدك الهمهم وبحفظك احفظهم ولا تجعل لهم همًا ولا غمًا إلا محوته

️اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم وكن معهم وقت السؤال فاجبهم

️اللهم يسِّر الامتحانات عليهم

️ اللهم اهدهم وثبت أقدامهم واكتب لهم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة أنت ولي ذلك والقادر عليه

️اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وانزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا ️اللهم اجعل الامتحانات بردًا وسلامًا وسهلًا على عقولهم وقلوبهم والهمهم الإجابة

️اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم وكن معهم وقت السؤال فاجبهم

أقوى دعاء للنجاح في الامتحان

لم يرد عن الرسول – صلى الله عليه وسلم-، دعاء مخصص للامتحانات، وإنما هي أدعية عامة وردت في شأن طلب العلم والمذاكرة والتوفيق والنجاح:

1- «اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

2- «اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك».

3- «رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

4- «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».

5- «اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».

دعاء ليلة الامتحان

بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين.

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان، آمين يا رب العالمين.

اللهم نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قنا شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، وذكرا طويلا ، ورزقا وفيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا من قلت وقولك الحق " وعلمناه من لدنا علمًا"، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك، يا الله اجعلني من عبادك المتقين وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.

دعاء المذاكرة اللهم لا سهل

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم إنى اسئلك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين .اللهم اجعل ألسنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك يا ارحم الراحمين. دعاء بدء الاجابه: ربى اشرح لي صدرى ويسر لي امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ، بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا يا ارحم الراحمين.

دعاء الانتهاء من المذاكرة

اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

اللهمّ إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي ومنك أرجو نجاحي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسال الخير إلا منك ولا أرجوه من غيرك ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك، يا من جمعت كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم اسمه، لا أحد لي غيرك فأسأله، ولا أثق بسواك فآمله، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك أعتصم بها، وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، وبمن أثق إذ عرفتك.