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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء يوم الجمعة للرزق وفك الكرب.. اغتنمه وردده الآن

دعاء يوم الجمعة للرزق وفك الكرب.. اغتنمه وردده الآن
دعاء يوم الجمعة للرزق وفك الكرب.. اغتنمه وردده الآن
شيماء جمال

دعاء يوم الجمعة للرزق وفك الكرب.. يحرص كثير من المسلمين على اغتنام يوم الجمعة فى الذكر والدعاء، لانه يوجد فيه ساعة إجابة، لذلك كثر البحث عن  دعاء يوم الجمعة للرزق وفك الكرب، وفى السطور القادمة سنذكر مجموعة من الأدعية يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء يوم الجمعة للرزق وفك الكرب

اللهم فى هذا اليوم المبارك فرج كروبنا وبارك فى ارزاقنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك، وفك كربي يا كريم.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال".


دعاء يوم الجمعة قصير

سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها.

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة

اللهمّ نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجابة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.

اللهم ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك يارب العالمين.

دعاء للميت يوم الجمعة

“اللهم اسألك أن ترحم الذين يترقبون منا دعوه صادقة،

• اللهم في هذه الجمعة أنر قبره و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم انت رحمن الدنيا و الآخرة اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا اليه”.
“اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم

واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم”.

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