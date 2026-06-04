دعاء قبل امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.. 3 كلمات تعينك على التركيز

ساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية الأزهرية والعامة عن ماراثون الامتحانات، ومعها تتزايد مشاعر القلق والخوف من النسيان أو صعوبة الأسئلة، فيسعى الكثيرون إلى الجمع بين المذاكرة الجادة والدعاء لله سبحانه وتعالى، أملاً في التوفيق وتيسير الإجابة واستحضار المعلومات وقت الامتحان، خاصة أن الدعاء يمنح الطالب طمأنينة وثقة تساعده على مواجهة التوتر.

دعاء لمن يخاف من امتحانات الثانوية العامة والازهرية

وقال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، في بيانه ذكر يساعد على تذكر ما نسيت، حيث أرسل إليه بعض الطلاب والطالبات يسألون عن ذكر يساعد المسلم على تذكر ما نسي، موضحا أن هناك ذكر مجرب من أذكار الصالحين، وهو أن يقول الإنسان في بداية الإمتحان أو بداية الخطبة أو بداية الدرس ونحو ذلك : (اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام).

وتابع: هذا الذكر لمن واظب عليه ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء وثلاثا عند الحاجة إليه، له تأثير طيب جدا فإذا أخلصت النية مع هذا الذكر فسوف تجد نفسك كأنك تقرأ من كتاب إن شاء الله تعالى، وهذا يحدث معي والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

واستطرد: لمن يعترضون على مثل ذلك نقول لهم أنتم وشأنكم لكن لا تحكموا على هذه الأشياء بأنها بدعة وكل بدعة ضلالة الخ، فهذا من سوء فهمكم لمعني البدعة والسنة .

دعاء قبل من امتحانات الثانوية العامة

يأتي دعاء الامتحان من آيات القرآن الذي يخلص الطلاب من النسيان ويثبت الحفظ، فبذكر الله تطمئن القلوب.

1. « رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي».

2. « رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».

3. « وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا».

4. « رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ».

5.« وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ » الآية 77 من سورة القصص.

6. « وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذْكُر رّبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.

7. « قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.

8. « سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى.

دعاء قبل امتحانات الثانوية الأزهرية

1. ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

2. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

3. ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

4. بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين.

5. اللهم افتح عليّنا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّنا رحمتك، وذكّرنا ما نسينا وأطلق به ألسنتنا، وقوي به عزمنا بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

6. اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك.

7. اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

8. اللهم ارزقني نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقها القمة في درجات العلم.

9. اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون قل لأحلامنا كوني.

10. اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغها أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظها وأصلحها وأصلح بها الأمة.