استعادة المظهر الحضاري.. رفع 515 طن مخلفات في يوم واحد بالغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع التراكمات التاريخية وبؤر المخلفات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، وخطة المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة واستعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الأعمال المنفذة اليوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2026 عن رفع 515 طنًا من التراكمات التاريخية والمخلفات، حيث تم رفع 170 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى من شوارع نعمان، وأثر سعد زغلول، ومنطقة الجمهورية، وسكة قطور، وشارع عبد المنعم رياض، وشارع الترعة، كما تم رفع 120 طنًا من النقطة الوسيطة بمدينة كفر الزيات، و40 طنًا بمركز طنطا من مناطق شوبر، وميت حبيش، وسبرباي، و35 طنًا بمركز المحلة الكبرى من قرية الجابرية وكورنيش كفر حجازي.

تحرك تنفيذي

وشملت الأعمال كذلك رفع 30 طنًا بحي أول المحلة الكبرى من شارع البحر ومنطقة أبو شاهين، و25 طنًا بمدينة زفتى من شوارع الجيش القبلي والجمهورية ومحمد فريد، و20 طنًا بمدينة بسيون من المحطة الوسيطة بمشيل، و20 طنًا بمركز ومدينة السنطة من النقطة الوسيطة ومنطقة كفر كلا الباب، بالإضافة إلى رفع 55 طنًا بحي ثان طنطا من شوارع الجلاء، وكوبري قحافة، وأحمد طه، والحلم، وسعيد، وحسن رضوان، وسكة المحلة.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية ورفع التراكمات التاريخية وبؤر المخلفات بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة وتحسين جودة البيئة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.