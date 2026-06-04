دعاء المذاكرة .. سلاحك للتركيز وطرد قلق الامتحانات

مع انطلاق ماراثون الامتحانات، كثر البحث عن دعاء المذاكرة نظرًا لحالة القلق والتوتر التى يواجهها كثيرًا من الطلاب،حديث لا يوجد أفضل من اللجوء إلى الله لييسر عليهم كل صعب ويرزقهم التوفيق ويبارك لهم فى وقتهم ويثبت المعلومات التى يذاكرها فى أذهانهم، لذلك ستذكر لكم مجموعة من الأدعية التى تعينكم على المذاكرة.

دعاء المذاكرة

دعاء قبل البدء في المذاكرة

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم افتح لي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام.

“ربِّ اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي”



دعاء أثناء المذاكرة وعند التعثر

“اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحَزن إذا شئت سهلاً”

“يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين”

“اللهم رادّ الضالة وهادي الضلالة، رُدّ عليّ ضالتي بقوتك وسلطانك.” يُقال عند نسيان معلومة أو صعوبة تذكرها.



دعاء بعد الفراغ من المذاكرة

“اللهم إني أستودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل”

“اللهم بارك لي في وقتي وجهدي، واجعل ما درست سبباً في نفعي ونفع أمتي”



دعاء دخول لجنة الامتحان

“ربِّ أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً”

“اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك”

أدعية من القرآن لتيسير الأمور

(لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).

(رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).

(رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا).

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).