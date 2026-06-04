قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. شوبير يعلن انتهاء علاقة توروب بالأهلي وتوقيع المخالصات
بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية
دعاء الاستفتاح في الصلاة.. حكمه وفضله والصيغة الصحيحة
عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق
بتشحن في 9 دقائق .. تعرف على سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة| صور
بسبب أردوغان.. مسئول استخباراتي إسرائيلي سابق يزعم إحباط خطة أمريكية ضد إيران
ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر
اعتماد برنامج الحضارة واللغات الأوروبية القديمة بآداب عين شمس من هيئة الجودة
هل أقطع النافلة لأبدأ مع الجماعة الفريضة؟.. أزهري يكشف الضوابط الشرعية
بسبب فيديو مجتزأ عن الصلاة.. صانعة محتوى: حرفوا كلامي وبتعرض لتهديدات
ترامب: مستعد للقاء مجتبى خامنئي.. واتفاق مع إيران قريبًا
اعتقال مسئول أمريكي بتهمة تزويد إيران بمعدات نووية وعسكرية حساسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الاستفتاح في الصلاة.. حكمه وفضله والصيغة الصحيحة

تكبيرة الإحرام
تكبيرة الإحرام
عبد الرحمن محمد

يعد دعاء الاستفتاح في الصلاة أحد السنن المأثورة والواردة بشكل مكثف في الهدي النبوي الشريف، والتي يحقق بها المصلي الطمأنينة والخشوع في مستهل وقوفه بين يدي الله عز وجل. وعلى الرغم من أهمية هذا الدعاء وعظيم أثره في طرد وساوس الشيطان وزيادة التركيز وتدبر الآيات، إلا أن الكثير من المصلين قد يغفلون عنه أو يجهلون الأحكام الفقهية الدقيقة المتعلقة به والصيغ المتنوعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بكيفية إدراك المأموم لتكبيرة الإحرام مع الإمام وموقف من فاتته الركعات الأولى.
 الحكم الفقهي لدعاء الاستفتاح وموقف المذاهب الأربعة
اتفقت جماهير أهل العلم والفقهاء على أن دعاء الاستفتاح في الصلاة هو سنة مستحبة وليس أمرًا واجبا، وبالتالي فإن المصلي إذا تركه أو نسيه فإن صلاته صحيحة تمامًا ولا حرج عليه ولا يلزمه سجود سهو. 

وقد أشار الفقهاء إلى أن الدليل على عدم وجوبه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤه سرًا في صلاته ولم يبادر بفرضه أو تعليمه للصحابة كأمر حتمي، حتى سأله أبو هريرة رضي الله عنه عما يقوله في فترة سكوته بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فحينها علمه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات، فلو كان الفارق واجبًا ومحددًا لبينه النبي للأمة دون انتظار للسؤال.
ومع ذلك، فقد تباينت نظرة المذاهب الأربعة وتفصيلاتها حول هذا الاستحباب ومواضعه على النحو التالي:
رأي الأئمة الثلاثة (الحنفية والشافعية والحنابلة) 

ذهبوا في المعتمد عندهم إلى أن دعاء الاستفتاح سنة مؤكدة يُندب الإتيان بها في الصلوات.
•المذهب المالكي:

 تميز المشهور عند المالكية بنظرة مختلفة؛ حيث يرون أن دعاء الاستفتاح مكروه في صلاة الفريضة ومستحب فقط في صلاة النافلة والتطوع.
• رواية عن الإمام أحمد: وردت رواية عن الإمام أحمد بن حنبل تفيد بوجوب دعاء الاستفتاح، إلا أن المذهب المعتمد والمستقر عند الحنابلة هو الاستحباب كقول الجمهور.

صيغ أدعية الاستفتاح المتنوعة 

بحسب المذاهب
أوردت السنة النبوية المطهرة صيغًا متعددة ومتنوعة لدعاء الاستفتاح، وهو ما أتاح متسعًا للفقهاء للاختيار، حيث اعتمد كل مذهب فقهي صيغة محددة يراها الأفضل أو الأقرب للأدلة، ويجوز للمصلي اتباع أي صيغة يراها مناسبة وسهلة له:
• عند السادة الحنفية: الصيغة المعتمدة هي: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك". وقيل إنه يجوز الجمع بينها وبين صيغة "وجهت وجهي..." والجمع بينهما أفضل.

•عند  المالكية:

 الصيغة هي: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين".
• عند الشافعية: 

يفضلون صيغة: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين".
• عند الحنابلة 

اعتمدوا صيغة الثناء: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك"، مع إجازة الإتيان بالصيغة المعتمدة عند الشافعية.
فوائد دعاء الاستفتاح
يرى العلماء أن اختيار موضع دعاء الاستفتاح في بداية الصلاة وقبل الشروع في قراءة سورة الفاتحة يحمل أسرارًا تعبدية عميقة، ومنها:
1. التقدمة بين يدي الملك: بما أن الفاتحة هي مناجاة مباشرة بين العبد وربه، فإن دعاء الاستفتاح بمثابة التوطئة والتحضير الدبلوماسي الروحي قبل الدخول في المناجاة الكبرى.
2. إزالة الكبر والزهو تحتوي بعض الصيغ على اعتراف صريح بالخطايا والذنوب، مما يكسر حدة العُجب في النفس الإنسانية ويحقق الانكسار والذل الخالص لله تعالى، وهو لب العبادة ومقصدها.
3. ترسيخ التوحيد والثناء:

تكرار كلمات مثل "وجهت وجهي" يجدد في نفس المصلي مبدأ التوحيد الخالص، كما أن المدح والتعظيم في "تعالى جدك" يربي المؤمن على إجلال الخالق سبحانه ونفي النقائص عنه.

دعاء الاستفتاح أحكام الصلاة تكبيرة الإحرام صلاة الجماعة المذاهب الأربعة المأموم المسبوق صيغ أدعية الاستفتاح المتنوعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

مشغولات ذهبية

165 جنيها للجرام.. انخفاض جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم

الذهب

انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر

موعد زيادة المعاشات

التأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعد

ايران

إيران تنفي مسئوليتها عن الهجوم على مطار الكويت الدولي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

محمد مخلوف، لاعب وسط النادي المصري

لاعب المصري على رادار الأهلي لتدعيم خط الوسط

ترشيحاتنا

طريقة عمل سلطة البطاطس

طريقة عمل سلطة البطاطس

مهرجان عمان السينمائي

مهرجان عمان السينمائي يكشف عن الملصق الرسمي لدورته السابعة

وفاء عامر

أشرف زكي ووفاء عامر.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة سهام جلال

بالصور

جرأة وجمال.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور

جرأة و جمال..سارة سلامة
جرأة و جمال..سارة سلامة
جرأة و جمال..سارة سلامة

كارولين عزمي تبهر الجمهور بجمالها في أحدث ظهور

كارولين عزمى تبهر الجمهور بجمالها
كارولين عزمى تبهر الجمهور بجمالها
كارولين عزمى تبهر الجمهور بجمالها

بـ سكارف على الخصر.. إنجى المقدم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها

إنجى المقدم تستعرض جمالها فى اخر ظهور لها
إنجى المقدم تستعرض جمالها فى اخر ظهور لها
إنجى المقدم تستعرض جمالها فى اخر ظهور لها

كيف تساعد وضعية النوم الصحيحة في تخفيف ألم الركبة ليلًا؟

كيف تساعد وضعية النوم الصحيحة في تخفيف ألم الركبة ليلًا؟
كيف تساعد وضعية النوم الصحيحة في تخفيف ألم الركبة ليلًا؟
كيف تساعد وضعية النوم الصحيحة في تخفيف ألم الركبة ليلًا؟

فيديو

سهام جلال

سهام جلال.. رحيل مفاجئ بعد أزمة صحية صعبة وكلمات مؤثرة في آخر ظهور لها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد