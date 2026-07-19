نادى النصر بأسوان يحتفى بأبطاله الفائزين بميداليات فى بطولتى الكونغ فو والتايكوندو

نظم نادى النصر الرياضى بأسوان حفلاً لتكريم أبطاله المتوجين فى بطولتى الكونغ فو والتايكوندو ، تقديراً لما حققوه من إنجازات مشرفة على المستويين الإفريقى والجمهورى.

وقد شهد فعاليات التكريم الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ، يرافقه وكلاء المديرية ، ومعاون شئون الرياضة ، ومدير إدارة الشباب ، ورئيس فرع أسوان للتايكوندو ، وكان فى استقبالهم عبده محمد طه رئيس مجلس إدارة النادى ، وأعضاء مجلس الإدارة .

جاء ذلك بناءاً على توجيهات السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بدعم الأبطال الرياضيين ، وتشجيع المتميزين فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

تكريم أبطال الكونغ فو

وفى هذا الإطار ، تم تكريم 5 من أبطال النادى فى رياضة الكونغ فو بعد تتويجهم بالميداليات الذهبية فى البطولة الإفريقية التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، وذلك تقديراً للأداء المتميز الذى قدموه، وتشريفهم لمحافظة أسوان فى المحفل القارى .

إنجازات متميزة فى التايكوندو

كما شهد الحفل تكريم 5 من أبطال النادى فى رياضة التايكوندو، عقب حصولهم على الميداليات الذهبية فى بطولة الجمهورية، فى إنجاز يعكس المستوى الفنى المتميز الذى وصل إليه لاعبو النادى .

إشادة بمنظومة العمل داخل النادى

وأكد الدكتور أيمن عبد المقصود أن هذه الإنجازات تعكس نجاح منظومة العمل داخل نادى النصر الرياضى ، مشيداً بجهود مجلس الإدار ة، والأجهزة الفنية والإدارية فى إعداد ورعاية جيل من الأبطال القادرين على المنافسة ورفع اسم أسوان ومصر فى مختلف البطولات.

تكريم الأبطال وتحفيزهم لمواصلة التميز

واختتمت الفعاليات بتسليم الأبطال شهادات التقدير والدروع التذكارية، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، فى رسالة تقدير لما حققوه من إنجازات، وتحفيزاً لهم على مواصلة مسيرة التفوق، وحصد المزيد من البطولات والإنجازات خلال المرحلة المقبلة .

يأتى هذا التكريم فى إطار اهتمام الدولة برعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين ، ودعم مسيرة الإنجازات الرياضية بمحافظة أسوان بما يسهم فى إعداد كوادر رياضية قادرة على تمثيل مصر بصورة مشرفة فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية .