قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البعثة الأثرية المصرية تكشف عن 3 مقابر صخرية من عصر الدولة الحديثة بسقارة
عامل الخردة بدمياط.. رحلة البحث عن الرزق التي انتهت بصدمة غير متوقعة
شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ويهنئه بمنصبه الجديد ويتمنى له التوفيق والسداد
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك
افصل الكهرباء فورًا.. لو حصل حريق في التكييف تتصرف إزاي؟
10 جنيهات .. هبوط قوي في أسعار الطماطم بالأسواق
وول ستريت جورنال: إيران سارعت بتحقيق أكثر من 6 مليارات دولار من صادرات النفط خلال الهدنة
ملتقى الإبداع العربي يعلن عن تفاصيل دورته الثانية في نوفمبر
الذكاء الاصطناعي يحسم توقعات نهائي كأس العالم: إسبانيا تتفوق على الأرجنتين
أحمد الأحمر يكشف أسباب انضمامه للبنك الأهلي.. ورسالته لجماهير الزمالك
إيران: الولايات المتحدة تهاجم محطة نووية قيد الإنشاء
العمل يسير بصورة طبيعية.. الأردن ينفي وجود أي تهديدات لمطار وميناء العقبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهود مكثفة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى المرافق بمركز أسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات الميدانية، والمرور اليومى على القرى والأحياء، والإسراع فى تنفيذ أعمال النظافة والتجميل، وصيانة المرافق، ومتابعة مشروعات البنية الأساسية، مع إزالة أى إشغالات أو تعديات فى المهد، والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين، بما يحقق الإنضباط ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة.

وفى هذا الصدد واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذ خطة العمل الأسبوعية بمختلف القرى والأحياء، والتى تستهدف رفع كفاءة الخدمات، وتحسين البيئة، والحفاظ على المظهر الحضارى، وتعزيز جودة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى والأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية .


جهود متواصلة بقرى غرب أسوان
وفى هذا الإطار، تابعت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان تنفيذ أعمال النظافة اليومية بقرى غرب أسوان والكوبانية التابعة، إلى جانب أعمال صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء بقرية الكوبانية، فضلاً عن تنفيذ أعمال جرد ورفع الرمال من الطريق الرئيسى المؤدى إلى المدخل الغربى للقرية لتحسين الحركة المرورية ورفع مستوى النظافة العامة.


رفع كفاءة الخدمات بقرية أبو الريش بحرى
كما شهدت قرية أبو الريش بحرى استمرار أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتفريغ الحاويات، بجانب تنفيذ أعمال صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء وصيانة محولات الإنارة بمناطق نجع الشيمة، والأعقاب بحرى، والخلاصاب، بما يعزز كفاءة خدمات الإنارة العامة.


خدمات متكاملة بقرى وادى كركر
وفى قرى وادى كركر، تواصلت أعمال النظافة وتفريغ صناديق القمامة، بالتوازى مع متابعة أعمال صيانة المأخذ الرئيسى لمياه الشرب بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم تنظيم ندوة توعوية لأهالى القرية حول الشمول المالى بحضور رئيس القرية، بهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز الإستفادة من الخدمات المصرفية.

جهود متنوعة


حملات مكثفة بحى شرق المدينة
وفى حى شرق المدينة، تم تنفيذ حملات لغلق وتشميع عدد من المحال المخالفة، مع رفع الإشغالات لتحقيق الإنضباط، إلى جانب إزالة حالتى تعدٍ فى المهد بمنطقتى الصداقة القديمة والسيل على مساحة 140 متراً مربعاً، فضلاً عن تنفيذ حملة نظافة بمشاركة الأهالى، وأعمال صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء بمنطقة الحصايا.

تحسين الخدمات بحى جنوب المدينة
وفى حى جنوب المدينة، تمت متابعة أعمال رفع تراكمات الأتربة بطريق السادات، بالتوازى مع تنفيذ أعمال صيانة محولات الإنارة بمنطقة الشرطة العسكرية، بما يسهم فى تحسين كفاءة شبكة الإنارة ورفع مستوى الخدمات.

متابعة مشروعات مياه الشرب بحى الصداقة الجديدة
كما واصل حى الصداقة الجديدة متابعة أعمال الصيانة والمعاينات الميدانية للوقوف على أسباب ضعف المياه ببعض العمارات، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، إلى جانب متابعة تنفيذ خط جديد لمياه الشرب بتقسيمات الصداقة الجديدة بطول 600 متر، بما يسهم فى تحسين كفاءة الخدمة وإستقرار ضخ المياه.

رفع الإشغالات بحى غرب المدينة
وفى حى غرب المدينة، تم تنفيذ أعمال صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء بمنطقتى أطلس وطريق الكورنيش الجديد، مع إيقاف أعمال مبانٍ بدون ترخيص بمنطقة الشيخ صالح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بمنطقة الشارع الجديد لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى .


تعكس هذه الجهود الميدانية المتواصلة حرص محافظة أسوان على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة المرافق، والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضارى، والتصدى للمخالفات، بما يسهم فى توفير بيئة آمنة وحضارية للمواطنين، ويواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

كلية الشرطة متخصصين

من حلم الشرف إلى واقع الإنجاز.. دليلك الكامل للتقديم بكلية الشرطة متخصصين 2026

المدارس الرياضية العسكرية

التقديم للمدارس العسكرية الرياضية 2026.. دليل الشروط والمستندات وخطوات القبول

تظلمات بطاقات التموين

لدعم أولياء الأمور.. شروط وضوابط تظلمات بطاقات التموين لطلاب المدارس الخاصة

بالصور

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

فيديو

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد