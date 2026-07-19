جهود مكثفة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى المرافق بمركز أسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات الميدانية، والمرور اليومى على القرى والأحياء، والإسراع فى تنفيذ أعمال النظافة والتجميل، وصيانة المرافق، ومتابعة مشروعات البنية الأساسية، مع إزالة أى إشغالات أو تعديات فى المهد، والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين، بما يحقق الإنضباط ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة.

وفى هذا الصدد واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذ خطة العمل الأسبوعية بمختلف القرى والأحياء، والتى تستهدف رفع كفاءة الخدمات، وتحسين البيئة، والحفاظ على المظهر الحضارى، وتعزيز جودة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى والأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية .



جهود متواصلة بقرى غرب أسوان

وفى هذا الإطار، تابعت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان تنفيذ أعمال النظافة اليومية بقرى غرب أسوان والكوبانية التابعة، إلى جانب أعمال صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء بقرية الكوبانية، فضلاً عن تنفيذ أعمال جرد ورفع الرمال من الطريق الرئيسى المؤدى إلى المدخل الغربى للقرية لتحسين الحركة المرورية ورفع مستوى النظافة العامة.



رفع كفاءة الخدمات بقرية أبو الريش بحرى

كما شهدت قرية أبو الريش بحرى استمرار أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتفريغ الحاويات، بجانب تنفيذ أعمال صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء وصيانة محولات الإنارة بمناطق نجع الشيمة، والأعقاب بحرى، والخلاصاب، بما يعزز كفاءة خدمات الإنارة العامة.



خدمات متكاملة بقرى وادى كركر

وفى قرى وادى كركر، تواصلت أعمال النظافة وتفريغ صناديق القمامة، بالتوازى مع متابعة أعمال صيانة المأخذ الرئيسى لمياه الشرب بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم تنظيم ندوة توعوية لأهالى القرية حول الشمول المالى بحضور رئيس القرية، بهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز الإستفادة من الخدمات المصرفية.

جهود متنوعة



حملات مكثفة بحى شرق المدينة

وفى حى شرق المدينة، تم تنفيذ حملات لغلق وتشميع عدد من المحال المخالفة، مع رفع الإشغالات لتحقيق الإنضباط، إلى جانب إزالة حالتى تعدٍ فى المهد بمنطقتى الصداقة القديمة والسيل على مساحة 140 متراً مربعاً، فضلاً عن تنفيذ حملة نظافة بمشاركة الأهالى، وأعمال صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء بمنطقة الحصايا.

تحسين الخدمات بحى جنوب المدينة

وفى حى جنوب المدينة، تمت متابعة أعمال رفع تراكمات الأتربة بطريق السادات، بالتوازى مع تنفيذ أعمال صيانة محولات الإنارة بمنطقة الشرطة العسكرية، بما يسهم فى تحسين كفاءة شبكة الإنارة ورفع مستوى الخدمات.

متابعة مشروعات مياه الشرب بحى الصداقة الجديدة

كما واصل حى الصداقة الجديدة متابعة أعمال الصيانة والمعاينات الميدانية للوقوف على أسباب ضعف المياه ببعض العمارات، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، إلى جانب متابعة تنفيذ خط جديد لمياه الشرب بتقسيمات الصداقة الجديدة بطول 600 متر، بما يسهم فى تحسين كفاءة الخدمة وإستقرار ضخ المياه.

رفع الإشغالات بحى غرب المدينة

وفى حى غرب المدينة، تم تنفيذ أعمال صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء بمنطقتى أطلس وطريق الكورنيش الجديد، مع إيقاف أعمال مبانٍ بدون ترخيص بمنطقة الشيخ صالح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بمنطقة الشارع الجديد لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى .



تعكس هذه الجهود الميدانية المتواصلة حرص محافظة أسوان على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة المرافق، والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضارى، والتصدى للمخالفات، بما يسهم فى توفير بيئة آمنة وحضارية للمواطنين، ويواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.