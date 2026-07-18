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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أسوان.. تكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات العامة بمركز ومدينة دراو

جهود متنوع
جهود متنوع
محمد عبد الفتاح

يواصل مسئولو الوحدات المحلية جهودهم المكثفة لتحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية بمختلف المراكز والمدن إلى واقع ملموس من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة بما يسهم فى توفير بيئة نظيفة وحضارية أمام المواطنين، وإستقبال زائرى عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالمظهر الجمالي، فضلاً عن الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى فى مختلف القطاعات.

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة إستمرار العمل الميدانى والمتابعة اليومية بما يحقق أعلى معدلات النظافة والإنضباط ، ويواكب خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة ، والحفاظ على المظهر الحضارى ، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة.

رفع 95 طن مخلفات وتنفيذ أعمال النظافة بمدينة دراو وفي هذا الإطار ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بتنفيذ حملة موسعة لأعمال النظافة العامة بمختلف أنحاء المدينة ، أسفرت عن رفع 95 طن من القمامة والمخلفات والأتربة ، مع إزالة التراكمات وتذليل أى معوقات بما ساهم فى تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين.

جهود متنوعة

تشغيل 6 عبارات بالكفاءة المطلوبة لخدمة 73 ألف نسمة بقرى غرب النيل 
كما واصلت الوحدة المحلية جهودها لتهيئة الأجواء المناسبة لتشغيل العبارات النهرية التابعة لها ، حيث يتم تشغيل 6 عبارات لخدمة أهالى قرى غرب النيل بالحربيبات وبنبان والمنصورية بالكفاءة المطلوبة، بما يخدم نحو 73 ألف نسمة ، ويضمن إنتظام حركة التنقل وتقديم خدمة آمنة وميسرة للمواطنين.

تطهير مآخذ مياه الجعافرة لرفع كفاءة التشغيل
وفيى سياق متصل ، تم تنفيذ أعمال تطهير مآخذ مياه الجعافرة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، بهدف رفع كفاءة التشغيل وضمان إنتظام وصول المياه بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتحقيق الجودة المطلوبة فى منظومة المرافق العامة .


تعكس الجهود المتواصلة بالوحدات المحلية من تكثيف أعمال النظافة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم المرافق الحيوية فى توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين ، والإرتقاء بجودة الحياة بمختلف أنحاء المحافظة.

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