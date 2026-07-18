قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: العلاقات المصرية التنزانية تشهد تطورًا مستمرًا ونسعى لتعزيز التعاون
أب يوزع زمزم مجانا صدقة جارية على روح ابنه بالمنوفية
اعتماد برنامج التدريب الميداني للوبائيات المصري كأول مركز متعاون في شرق المتوسط وأفريقيا
احتياطي النقد الأجنبي عند أعلى مستوى تاريخي.. ماذا يعني ذلك لسعر الدولار والاستثمار في مصر؟
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك
الادعاء الأمريكي يوجه تهمة الشروع في قتل ضد المتهم بطعن مسلم في ولاية يوتا
مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟
عبدالناصر زيدان: أنا واحد من أقوي الإعلاميين في مصر
إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن
بعد ضياع اللقب.. ماذا ينتظر الفائز بالمركز الثالث في مونديال 2026؟
الرئيس السيسي ورئيسة تنزانيا يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
تفاصيل حفل نهائي كأس العالم 2026.. نجوم هوليوود والغناء العالمي يحولون ملعب نيويورك إلى مسرح استثنائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإطلاق برنامج تدريبى مكثف لمعلمى الحاسب الآلى

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بالبدء من الآن فى تنفيذ مبادرة البرنامج التدريبى المكثف لمعلمى مادة الحاسب الآلى بمديرية التربية والتعليم ، على المناهج الدراسية الجديدة المقررة للعام الدراسى 2026/2027.

وذلك من خلال مدربى معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مقر جامعة أسوان بصحارى .

ويأتى ذلك فى ظل النهج الجديد الذى يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى. 

وأكد محافظ أسوان ، على أنه فى ظل التعاون المثمر والبناء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف ، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور رأفت هندى ، نستهدف تطوير قدرات المعلمين بإعتبار ذلك أحد أهم محاور تطوير العملية التعليمية، بما يواكب التحديث المستمر فى المناهج الدراسية، ويعزز من إعداد أجيال تمتلك المهارات الرقمية والمعرفية اللازمة لمتطلبات المستقبل .

لقاء تنسيقى لمتابعة تنفيذ المبادرة


جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع الدكتور ربيع أبو يوسف مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد سالم مدير مركز إبداع مصر الرقمية، حيث تم بحث آليات تنفيذ البرنامج التدريبى والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى إستفادة للمعلمين قبل بدء العام الدراسى الجديد.

رفع كفاءة المعلمين لمواكبة المناهج الجديدة
وتناول اللقاء إستعراض أهداف البرنامج التدريبى، والذى يستهدف رفع كفاءة وأداء معلمى مادة الحاسب الآلى، وتمكينهم من تدريس المناهج الجديدة بأساليب حديثة تتناسب مع قدرات الطلاب ، وتسهم فى تعزيز مهاراتهم العلمية والتكنولوجية .

أول مبادرة من نوعها بالمحافظة
وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تعد الأولى من نوعها، ولاسيما أن الحاسب الآلى والبرمجة يأتى فى بؤرة  الإهتمام ، وهو ما يستلزم معه إعداد وتأهيل المعلمين بالشكل الذى يضمن تقديم محتوى تعليمى متميز يحقق المستهدفات التعليمية لوزارة التربية والتعليم.

إطلاق البرنامج التدريبى المكثف لمعلمى الحاسب الآلى قبل بدء العام الدراسى الجديد يعكس حرص محافظة أسوان على الاستثمار فى العنصر البشرى، ورفع كفاءة المعلمين، ودعم تطوير المنظومة التعليمية، بما يواكب المناهج الحديثة، ويسهم فى إعداد طلاب يمتلكون المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل والتحول الرقمى.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

منتخبا إسبانيا والأرجنتين

موعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

محمد إمام وأحمد العوضي

من بالأونطة إلى حارق الناس.. القصة الكاملة لأزمة محمد إمام وأحمد العوضي

مدحت تيخا

متمسك بحقوقه.. القصة الكاملة لخلاف مدحت تيخا والمنتج عوض ماهر

نوستالجيا ٩٠/٨٠

بإيرادات وصلت لـ 50 ألف جنيه.. نوستالجيا 80/ 90 تعود على مسرح محمد عبدالوهاب

بالصور

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

القيادة في الشبورة.. أخطاء يرتكبها السائقون صباحًا قد تعرضهم للحوادث

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

استدعاء 105 سيارات ذاتية القيادة من "زوكس" بعد خلل في التعامل مع الدخان الكثيف

زوكس
زوكس
زوكس

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد