محافظ أسوان يوجه بإطلاق برنامج تدريبى مكثف لمعلمى الحاسب الآلى

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بالبدء من الآن فى تنفيذ مبادرة البرنامج التدريبى المكثف لمعلمى مادة الحاسب الآلى بمديرية التربية والتعليم ، على المناهج الدراسية الجديدة المقررة للعام الدراسى 2026/2027.

وذلك من خلال مدربى معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مقر جامعة أسوان بصحارى .

ويأتى ذلك فى ظل النهج الجديد الذى يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

وأكد محافظ أسوان ، على أنه فى ظل التعاون المثمر والبناء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف ، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور رأفت هندى ، نستهدف تطوير قدرات المعلمين بإعتبار ذلك أحد أهم محاور تطوير العملية التعليمية، بما يواكب التحديث المستمر فى المناهج الدراسية، ويعزز من إعداد أجيال تمتلك المهارات الرقمية والمعرفية اللازمة لمتطلبات المستقبل .

لقاء تنسيقى لمتابعة تنفيذ المبادرة



جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع الدكتور ربيع أبو يوسف مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد سالم مدير مركز إبداع مصر الرقمية، حيث تم بحث آليات تنفيذ البرنامج التدريبى والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى إستفادة للمعلمين قبل بدء العام الدراسى الجديد.

رفع كفاءة المعلمين لمواكبة المناهج الجديدة

وتناول اللقاء إستعراض أهداف البرنامج التدريبى، والذى يستهدف رفع كفاءة وأداء معلمى مادة الحاسب الآلى، وتمكينهم من تدريس المناهج الجديدة بأساليب حديثة تتناسب مع قدرات الطلاب ، وتسهم فى تعزيز مهاراتهم العلمية والتكنولوجية .

أول مبادرة من نوعها بالمحافظة

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تعد الأولى من نوعها، ولاسيما أن الحاسب الآلى والبرمجة يأتى فى بؤرة الإهتمام ، وهو ما يستلزم معه إعداد وتأهيل المعلمين بالشكل الذى يضمن تقديم محتوى تعليمى متميز يحقق المستهدفات التعليمية لوزارة التربية والتعليم.

إطلاق البرنامج التدريبى المكثف لمعلمى الحاسب الآلى قبل بدء العام الدراسى الجديد يعكس حرص محافظة أسوان على الاستثمار فى العنصر البشرى، ورفع كفاءة المعلمين، ودعم تطوير المنظومة التعليمية، بما يواكب المناهج الحديثة، ويسهم فى إعداد طلاب يمتلكون المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل والتحول الرقمى.