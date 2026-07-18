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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عميدا كليتي الطب بنين وبنات بأسيوط يتفقدان انطلاق أول امتحانات إلكترونية لطلاب الفرقة الخامسة

عميدا كليتي الطب بنين وبنات بأسيوط يتفقدان انطلاق أول امتحانات إلكترونية لطلاب الفرقة الخامسة بفرع جامعة الأزهر الوجه القبلي
عميدا كليتي الطب بنين وبنات بأسيوط يتفقدان انطلاق أول امتحانات إلكترونية لطلاب الفرقة الخامسة بفرع جامعة الأزهر الوجه القبلي
إيمان طلعت

في خطوة تعد الأولى من نوعها بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، انطلقت اليوم الامتحانات الإلكترونية بكليتي الطب بنين وبنات بأسيوط لطلاب وطالبات الفرقة الخامسة، وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي وتطوير منظومة القياس والتقويم، وسط متابعة ميدانية لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة امتحانية متطورة.

انطلاق أول امتحانات إلكترونية لطلاب الفرقة الخامسة 

وذلك في إطار توجيهات فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبمتابعة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، بالارتقاء بمنظومة الامتحانات وتطبيق التحول الرقمي، تفقد الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب بنين بأسيوط، والأستاذة الدكتورة زينب شحاتة، عميدة كلية الطب بنات بأسيوط، سير أول امتحانات إلكترونية لطلاب وطالبات الفرقة الخامسة، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، والتأكد من جاهزية اللجان وكفاءة البنية التكنولوجية، بما يضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة.

وجاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد منير، وكيل كلية الطب بنين بأسيوط، وبإشراف ومتابعة وحدة ضمان الجودة بالكلية، برئاسة الأستاذ الدكتور طارق محمد علي عبدالعزيز، مدير الوحدة، والأستاذ الدكتور علي فولي، نائب مدير وحدة ضمان الجودة، حيث تمت متابعة سير الامتحانات والوقوف على انتظام جميع الإجراءات الفنية والإدارية داخل اللجان، والتأكد من تطبيق معايير الجودة وتوفير الدعم الفني اللازم لضمان نجاح التجربة.

كما شارك في المتابعة الأستاذ الدكتور كمال رسلان، مدير وحدة نظم المعلومات والشبكات بجامعة الأزهر، والمهندس ضياء حسن، مدير شبكة الجامعة، حيث تابعا جاهزية البنية التحتية الرقمية، واستقرار الشبكات والأنظمة الإلكترونية، والتأكد من كفاءتها طوال فترة الامتحانات، بما يضمن سيرها بسلاسة ودون أي معوقات تقنية.

وأكد عميدا الكليتين أن انطلاق أول امتحانات إلكترونية بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير العملية التعليمية، ويجسد حرص إدارة الجامعة على مواكبة أحدث النظم التكنولوجية في مجالات القياس والتقويم، بما يحقق أعلى درجات الدقة والشفافية والعدالة بين الطلاب.

وأشاد عميدا الكليتين بالجهود التي تبذلها وحدة ضمان الجودة، ووحدة نظم المعلومات والشبكات، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، وجميع القائمين على تنظيم الامتحانات، مؤكدين أن تكامل هذه الجهود أسهم في نجاح انطلاق أول تجربة للامتحانات الإلكترونية بفرع الجامعة للوجه القبلي.

وتأتي هذه التجربة في إطار استراتيجية جامعة الأزهر للتوسع في تطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية، ودعم جهود التحول الرقمي، والارتقاء بمنظومة القياس والتقويم، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ويواكب توجهات الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم العالي والتحول الرقمي وبناء الجامعات الذكية.

كليتي الطب بنين وبنات بأسيوط جامعة الأزهر انطلاق أول امتحانات إلكترونية لطلاب الفرقة الخامسة

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