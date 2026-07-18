بعد لقائها رئيس مجلس الوزراء .. محافظ المنوفية يلتقي ندى ابنة الباجور

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، الطالبة " ندى محمد مصطفى " ووالدها ، ابنة مدينة الباجور والمقيدة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة بنها، ومنحها دعماً مالياً تقديراً لتميزها وتشجيعاً لها على كفاحها ومواصلة مسيرتها التعليمية والعملية ، جاء ذلك بعد أن لاقت قصتها اهتماماً واسعاً وإشادة من دولة رئيس مجلس الوزراء خلال جولته التفقدية بمحطة لتصدير الحاصلات الزراعية.

وفي لقاء أبوي ، قال لها محافظ المنوفية " إنتي بنتي ولكي كل الاحترام .. أوعي تتكسفي إنتي تشرفي بلد " ، مشيداً بما أظهرته الطالبة من عزيمة وإصرار على مواصلة تعليمها بالتوازي مع العمل وتحملها المسؤولية في مساندة أسرتها، ومؤكداً علي استمرار تقديم الدعم اللازم للأسرة، ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتوفير بعض الأثاث المنزلي دعماً للأسرة ، مشيراً إلى مساهمة المحافظة في تجهيز مستلزمات زوجها لتوفير حياة أسرية كريمة لها ، وأكد المحافظ أن ما قدمته " ندي" يجسد القيم الأصيلة لأبناء المنوفية الذين يثبتون دائماً قدرتهم على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح بالإرادة والعمل الجاد ، لافتاً أن المحافظة تحرص علي تقديم كافة أوجه الدعم ورعاية النماذج الإيجابية باعتبارهم سفراء مشرفين للمحافظة.

ومن جانبها، أعربت الطالبة ندى محمد مصطفى عن بالغ سعادتها بلقاء محافظ المنوفية، موجهة له الشكر والتقدير ومؤكدة أن هذا التكريم يمثل دافعاً لها لاستكمال مسيرتها التعليمية والعملية وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح وخدمة وطنها.