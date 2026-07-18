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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الوزراء: الكشف على 2980 مواطنًا ضمن قافلة للجنة الطبية العليا بالمنوفية

لقافلة الطبية الشاملة
لقافلة الطبية الشاملة
محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول جهود القافلة الطبية الشاملة، التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، بمركزي الشهداء وقويسنا بمحافظة المنوفية، خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو 2026.

وجدد رئيس الوزراء الإشادة بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة بنك الشفاء المصري، في توفير خدمات طبية متكاملة بالمجان لمواطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وخلال التقرير، أشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، إلى أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تخصص الرمد، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية أو الرعاية الطبية المتخصصة إلى المستشفيات الجامعية والحكومية لاستكمال العلاج.

ولفتت الدكتورة نجلاء عبد المنعم إلى أن القافلة نجحت في الكشف على إجمالي ٢٩٨٠ مواطنًا، بواقع الكشف على ١٢٧٥ حالة في تخصص الرمد، وصرف ٥٣١ نظارة طبية، وتحديد ٧٥ حالة لإجراء عمليات رمد مجانية، فضلًا عن الكشف على ١٧٠٥ حالات في مختلف التخصصات الطبية الأخرى، كما تم تحويل ٤٤ حالة إلى المستشفيات الجامعية والحكومية لإجراء التدخلات الطبية اللازمة واستكمال العلاج.

ونوهت الدكتورة نجلاء عبد المنعم بأن القوافل الطبية تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، موضحة أن دور تلك القوافل المباشر هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية بالمجان لقاطني المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى الاستمرار في تنفيذ المزيد من القوافل الطبية المتخصصة بمحافظة المنوفية خلال الفترة المقبلة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، إلى ما تم عقده من لقاءات بعدد من المترددين على القافلة والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدة حرص اللجنة على الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.

وخلال تنفيذ أعمال القافلة الطبية الشاملة تابع اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، مختلف أعمال القافلة، واطلع على مختلف الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمجان، مشيدًا بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، ومؤسسة بنك الشفاء المصري في دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية لكافة المواطنين، وخاصة بالمناطق الاكثر احتياجا.

وعلى هامش الزيارة التفقدية، عقد محافظ المنوفية اجتماعًا مع وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة الدكتورة نجلاء عبد المنعم، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، وآليات تنفيذ المزيد من القوافل الطبية والمبادرات الصحية بالمحافظة بما يسهم في دعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

فى ذات السياق، أكد محافظ المنوفية تقديره للدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في الاستجابة للاحتياجات الطبية للمواطنين بمختلف المحافظات، مثمنًا جهود اللجنة بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، في تنفيذ القوافل الطبية والمبادرات الصحية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة نجلاء عبد المنعم عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ المنوفية على دعمه المستمر وتعاونه الكامل لإنجاح أعمال القافلة، كما وجهت الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الشؤون الصحية والوحدات الصحية وجميع الجهات المعنية التي ساهمت في تقديم الدعم اللوجستي والتنسيق اللازم، بما أسهم في خروج القافلة بالشكل الذي يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

كما جددت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، تقديرها الكبير لمؤسسة بنك الشفاء المصري لدورها الفاعل في دعم وتنفيذ القافلة، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية وتعزيز جهود الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وفى ختام التقرير، أكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم استمرار متابعة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، للحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو استكمال العلاج بالمستشفيات الجامعية والحكومية، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، إلى جانب العمل على تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمحافظة المنوفية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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