الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ويجب التوجه لأقرب مكان آمن

أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد، داعية المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن لعدم تعرضهم لأي مكروه.

كما سبق وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم السبت التصدي بنجاح لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن طهران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءات آثمة تستهدف المدنيين بالمملكة في انتهاك صارخ للقوانين والتشريعات الدولية.

وفي تدوينة على صفحتها عبر منصة “إكس” شددت القيادة العامة على أن كل أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني، والإبلاغ عنها فوراً.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية أدانت بشدة أمس الجمعة، تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيّرة منشآت مدنية وحيوية في المملكة، وكذلك في الكويت، وقطر، والأردن، باعتبارها تصعيداً خطيراً يهدد سلامة المدنيين والأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران.