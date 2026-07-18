اجتماع حكومي طارئ بكوريا الجنوبية لدراسة خسائر الفيضانات

أقامت رئيسة وزراء كوريا الجنوبية هان سونغ-سوك ، اليوم السبت ، اجتماعا حكوميا طارئا لبحث الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تسببت في غمر المنازل والطرق في أجزاء من وسط البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) أن رئيسة الوزراء بحثت مع المسؤولين الخسائر الناجمة عن الأمطار الليلية الغزيرة على منطقتي "تشنغتشونغ" و"غانغوون" والتي تسببت في احتجاز أعداد من المواطنين وتدمير بالممتلكات، معربة عن دعمها للمواطنين المتضررين.

كما طالبت هان سونغ-سوك الحكومات المحلية بالعمل على إجلاء المواطنين من المناطق عالية الخطورة، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في ظل وجود توقعات بهطول المزيد من الأمطار على منطقتي "تشنغتشونغ" و"غانغوون" خلال الأيام المقبلة، ما قد ينذر بوقوع انزلاقات أرضية مدمرة.