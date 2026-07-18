خبير: الإيجار التمليكي يستهدف الشباب وحديثي الزواج

قال الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، المتخصص في شؤون الإسكان، إن نظام الإيجار التمليكي يستهدف الفئات التي لا تستطيع توفير مقدمات كبيرة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة الشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج، موضحًا أن النظام يمنحهم فرصة الحصول على وحدة سكنية ثم تملكها لاحقًا.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الإسكان طرحت منذ عام 2014 مئات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي، إلا أن بعض الفئات، مثل الأعزب وحديثي الزواج، كانت تواجه صعوبة في الحصول على الوحدات بسبب نظام الأولويات الذي يمنح الأفضلية للأسر.

كيف يعمل نظام الإيجار التمليكي؟

وأوضح عبد الناصر أن صندوق الإسكان الاجتماعي طرح فكرة الإيجار التمليكي لتوفير وحدات بنظام الإيجار في البداية، بما يتيح للشباب الحصول على سكن مناسب في ظل تغير ظروفهم المالية خلال السنوات الأولى من الزواج.

وأشار إلى أن النظام يعتمد على تأجير الوحدة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات أخرى، وبعد انتهاء الست سنوات يكون للمستأجر الحق في تملك الوحدة إذا رغب في ذلك.

خصم قيمة الإيجار من ثمن الوحدة

وأكد المتخصص في شؤون الإسكان أن قيمة الإيجار التي سددها المستفيد خلال فترة الإقامة تُخصم من سعر الوحدة عند التملك، موضحًا أنه إذا بلغ سعر الوحدة مليون جنيه، وكان المستفيد قد سدد 200 ألف جنيه كإيجار، فلن يدفع سوى القيمة المتبقية، سواء نقدًا أو من خلال نظام التمويل العقاري المطبق في الإسكان الاجتماعي.

هل التملك إلزامي؟

وأشار عبد الناصر إلى أن المستفيد غير ملزم بتملك الوحدة، إذ يمكنه إنهاء العلاقة الإيجارية بعد انتهاء السنوات الثلاث الأولى أو بعد انتهاء الست سنوات، دون الالتزام باستكمال إجراءات الشراء، بما يمنحه مرونة في اختيار النظام الذي يتناسب مع ظروفه المالية.