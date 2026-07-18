اندلاع حريق ضخم بمستودعات نفط موسكو..وإصابة 26 شخصا

أفادت وسائل إعلام روسية باندلاع حريق ضخم في مستودعات نفطية وتجارية في مقاطعة موسكو نتيجة هجمات بالمسيرات الأوكرانية.

وفي ذلك، قال حاكم مقاطعة موسكو بإصابة 26 شخصا على الأقل إثر هجمات بالمسيرات على المستودعات النفطية في المقاطعة.

وذكر حاكم مقاطعة موسكو أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 48 طائرة مسيرة في سماء المقاطعة خلال الليل.



كما كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أهداف الضربة الجماعية الليلية على مينائي أوديسا وتشورنومورسك.

وقالت الوزارة أنه قد واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية تنفيذ غارات جوية باستخدام أسلحة دقيقة تُطلق من الجو وطائرات هجومية مسيرة.

وقالت أن نتيجة لهذه الاستهدافات كانت المحصلة واضحة في في ميناء أوديسا (التابع لشركة "ميناء أوديسا التجاري البحري" الحكومية)، حيث تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى خزانات تخزين الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".

كما حدثت خسائر جسيمة في ميناء تشورنومورسك (التابع لشركة "ميناء تشورنومورسك التجاري البحري" الحكومية) في مقاطعة أوديسا، حيث تم استهداف سفينة حاويات كانت تُفرّغ حمولة ذخيرة.

وبالقرب من جزيرة "زميني"، تعرضت ناقلة بضائع كانت تنقل شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء عبورها.

بالإضافة إلى ذلك، بالقرب من قرية ريباكوفكا (14 كم غرب أوتشاكوف)، تضررت منصة إطلاق ومنصة تحميل منظومة صواريخ "نبتون-2".