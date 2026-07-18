أحمد حلمي يؤيد مقترح تفعيل حق الأداء العلني

علق الفنان أحمد حلمي على الجدل المثار بشأن حق الأداء العلني بعد الخلاف بين غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية.

وأيد أحمد حلمي مقترح تفعيل حق الأداء العلني عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وكتب: “معًا لتفعيل حق الأداء العلني.. حق يحفظ كرامة المبدعين”.

وكان المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، قد علق على الجدل الدائر بشأن «حق الأداء العلني»، موضحًا أن الأزمة ترجع إلى تفسير قانون الملكية الفكرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج «الحكاية».

وقال هشام عبدالخالق: «الاستناد في هذه القضية يكون إلى قانون الملكية الفكرية الصادر عام 2002، الذى ينص على حق الأداء العلنى للمؤلف أو كاتب السيناريو.. وفى عام 2005 أُنشئت جمعية المؤلفين والملحنين، وأصبحت تحصل على حقوق الأداء العلني الخاصة بالموسيقى، لكن من المفترض أن يكون للمؤلف أيضًا حق مماثل».

وأضاف: «القانون ينص على أنه إذا لم يتضمن العقد اتفاقًا صريحًا بشأن حق الأداء العلنى، فإن الممثل يحصل على أجره مرة واحدة، وكذلك المؤلف، ولا يترتب على ذلك أى حق أداء علنى إضافي».

وتابع: «الفنان ياسر جلال قال لى إنهم لن يحصلوا على أى أموال من المنتجين، وإنما من القنوات التى تعرض الأعمال، فقلت له إن هناك سوء فهم للقانون، لأن النص يتحدث عن الحقوق المجاورة، وهى حقوق يمكن الاتفاق عليها أو استبعادها بالعقد.. وفى نهاية الحديث قال لى: خلاص هنقعد مع بعض ونتناقش».