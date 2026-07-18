محمد حماقي: كل الأغاني اللي عملتها راضي عنها

تحدث الفنان محمد حماقي، عن الأغاني التي قدمها طوال مسيرته الفنية، والتى حققت نجاحا كبيرا وتعلق بها الجمهور.

وقال محمد حماقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق حفله في جدة: كل الأغاني اللي عملتها راضي عنها، وبحس إنها بتمسني وبتمثل شخصيتي.

من ناحية أخرى يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات نهائي كأس العالم، والذي سيجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 19 يوليو، في منطقة الفان زون بالعاصمة الجديدة.

ألبوم محمد حماقي

على جانب آخر، يعيش محمد حماقي حالة من النشاط الفني بعد إطلاق ألبومه الغنائي الجديد «سمّعوني»، الذي طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات التي تنوعت بين الرومانسي والدرامي والإيقاعي، في محاولة لتقديم تجربة موسيقية متكاملة تناسب مختلف الأذواق.

وتعاون حماقي في الألبوم مع عدد من أبرز صناع الأغنية العربية، من بينهم الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، كما تضمن الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم.

ومن بين الأغنيات التي لفتت انتباه الجمهور أغنية «مشيتي»، التي شهدت تجدد التعاون بين حماقي والشاعر مصطفى ناصر، وجاءت بكلمات تحمل طابعًا عاطفيًا مؤثرًا، فيما وضع ألحانها عمرو مصطفى، وتولى ديفيد أمين مهمة التوزيع الموسيقي، بينما أشرف أمير محروس على الميكس والماستر.