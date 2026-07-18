انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمحافظات

انطلقت امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمختلف المحافظات للعام الدراسي 2025/2026، اليوم /السبت/ وذلك وفق الجداول الزمنية التي أعلنتها المديريات التعليمية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تُعقد وفق الضوابط المنظمة المعمول بها، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، إلى جانب تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ففي محافظة شمال سيناء - قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء،إن تلاميذ الصف الثالث و الرابع والخامس والسادس الابتدائي يؤدون الامتحانات في مادة اللغة العربية .

وأضاف رضوان، أن طلبة الصفين الأول والثاني الإعدادي يؤدون الامتحانات في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، بينما يؤدي طلبة الشهادة الاعدادية المهنية والتكميلي الامتحانات في مادتي اللغة العربية والخط العربي.

وأشار إلي أن طلبة الصف الأول الثانوي العام يؤدون الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، بينما يؤدي طلبة الصف الثاني الثانوي الامتحانات في مواد الكيمياء والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية.

وفي محافظة مطروح - انطلقت امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية بمدارس المحافظة وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم؛ لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة نادية فتحي، أن الامتحانات تُجرى وفق الجداول الزمنية المعلنة، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، والتشديد على توفير بيئة هادئة وآمنة داخل اللجان، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت أنه تم تشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ، مع ربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، إلى جانب متابعة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال المراقبة والتصحيح.

وأعربت مديرية التربية والتعليم بمطروح عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية للجان حتى انتهاء الامتحانات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق الانضباط داخل جميع المدارس.

وفي محافظة الغربية - أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ناصر حسن انطلاق امتحانات الدور الثاني للصفوف النقل الإبتدائيه وصفوف النقل للمرحلة الإعدادية وصفوف النقل الثانويه داخل 2740 مدرسه علي مستوي الإدارات التعليمية العشر .

وأضاف حسن : أنه تم تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية؛ لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل السريع مع أي طارئ.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للامتحانات، والمنع البات لدخول الهواتف المحمولة داخل اللجان، مع توفير أقصى درجات الراحة للطلاب والمراقبين، مشيرًا إلى حرص المديرية على منح الطلاب فرصة حقيقية لاستكمال دراستهم وتحقيق النجاح...

وفي محافظة دمياط - أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ياسر عمارة ، انطلاق امتحانات الدور الثانى للمرحلة الإعدادية حيث بدأ طلاب الصف الأول والثاني والثالث من المرحلة الإعدادية والإعدادية المهنية امتحانات اللغة العربية، بالإضافة إلي بدء طلاب الصف الأول والثاني من المرحلة الثانوية امتحانات اللغة العربية .

وأضاف عمارة بأن أوراق الامتحانات وصلت إلى لجان الامتحانات فى المواعيد المحددة دون أى عقبات ، موضحا أنه تم الانتهاء من تجهيز امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية .

وأوضح أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ المناسب للطلاب، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ومتابعة اللجان ميدانيًا على مدار اليوم، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والانضباط، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.