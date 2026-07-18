قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
480 طالبا من 8محافظات|بدء حفل تكريم المتفوقين في اختبار TOFAS للبرمجة
دعاء أول الأسبوع .. 10 كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة وتوسع رزقك
عمال الشارع في أمان.. تفاصيل قرار ضم المهن الحرة والدليفري للمعاشات والتأمينات
المشهد قبل الأخير.. موعد مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد ثالث المونديال
وزير التجارة الباكستاني يدعو إلى تحويل العلاقات مع مصر لشراكة اقتصادية أقوى
علي جمعة: البخل يخنق النفس والتبذير يبدد النعمة والاعتدال يعمر الحياة
صراع الأجيال على عرش المراوغات.. هل يحافظ ميسي على التاج أم يخطفه لامين يامال؟
فرانك دي بور: مصر كانت مفاجأة المونديال.. وشوبير أثبت نفسه أمام كبار العالم
كانوا يشيعون جنازة.. استشهاد 8 أشخاص قرب سوق وسط غزة
نيران الحرب مستمرة.. إيران تستهدف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالكويت
الكندوز بـ 373 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار اللحوم اليوم السبت 18يوليو 2026
طهران تحت النار.. هجمات أمريكية متواصلة على السواحل الإيرانية ومضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف الريال بكام.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2026، وفقًا لما رصده برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة سوق الصرف، خاصة في ظل ارتباطها بحركة الاستيراد والسفر والتعاملات التجارية.

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الأمريكي 50.49 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع، مواصلًا استقراره في البنوك مع بداية تعاملات اليوم.

اليورو والجنيه الإسترليني

بلغ سعر صرف اليورو 57.87 جنيه للشراء و58.00 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 68.16 جنيه للشراء و68.31 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

سجل الريال السعودي 13.44 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.74 جنيه للشراء و13.77 جنيه للبيع، ليستمر استقرار أسعار العملات العربية بالتزامن مع هدوء حركة سوق الصرف.

عوامل تؤثر في أسعار العملات

تتحدد أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تتحكم في حركة السوق، حيث لا يعتمد السعر على عامل واحد فقط، بل يتأثر بتوازن العرض والطلب وحجم التدفقات النقدية الأجنبية داخل الدولة.

العرض والطلب على العملات الأجنبية

يعد حجم المعروض من العملات الأجنبية مقابل الطلب عليها من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الصرف، فكلما زادت موارد الدولة من الدولار والعملات الأجنبية تراجع الضغط على العملة المحلية، بينما يؤدي ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية إلى تحركات في الأسعار.

مصادر النقد الأجنبي

تلعب مصادر تدفق العملات الأجنبية دورًا مهمًا في حركة أسعار الصرف، ومن أبرزها تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية، وإيرادات قناة السويس، حيث تساهم زيادة هذه التدفقات في دعم استقرار سوق العملة.

حركة الاستيراد والتجارة الخارجية

تؤثر احتياجات الشركات والمستوردين من العملات الأجنبية على الأسعار، خاصة مع زيادة الطلب على الدولار لتمويل استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بينما تساهم زيادة الصادرات في توفير موارد دولارية تدعم السوق.

قرارات البنك المركزي والسياسة النقدية

تعد قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية من العوامل الرئيسية التي تؤثر في حركة العملات، حيث تؤثر على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية وحجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

التطورات الاقتصادية العالمية

تتأثر العملات المحلية أيضًا بالأحداث العالمية، مثل تحركات أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار عالميًا، والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، والتي تنعكس على حركة الأسواق المالية وأسعار الصرف في مختلف الدول.

ثقة المستثمرين واستقرار الاقتصاد

تلعب ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات سوق الصرف، حيث يؤدي تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات إلى دعم استقرار العملة، بينما قد تؤثر التحديات الاقتصادية على حركة الطلب على العملات الأجنبية.

العملات صرف العملات سعر العملات الأجنبية والعربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

السعودية

السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

الزمالك

الزمالك لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.. ما هي؟

الحكومة

تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

الأهلي

لاعب الأهلي يرغب في الخروج إعارة لمدة موسم

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين

الصين: 160 مليار دولار صافي استثمارات أجنبية في 5 أشهر.. والتكنولوجيا تقفز 61%

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

1.24 مليار دولار واردات السلع الاستثمارية و1.46 مليار دولار سلع استهلاكية خلال أبريل

جانب من الحدث

بمشاركة 1000 متسابق من 30 جنسية.. العلمين الجديدة تشهد ماراثون 10K Race the Coast

بالصور

أزمة جديدة .. تسلا تواجه مشروع قانون في نيوجيرسي يعرقل تشغيل سياراتها الأجرة الذاتية ‏

سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

أخطر خرافة.. هل يوجد نبات يطرد الثعابين؟ صياد يوضح الحقيقة..فيديو

أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين

فيديو

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد