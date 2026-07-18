اعرف الريال بكام.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2026، وفقًا لما رصده برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة سوق الصرف، خاصة في ظل ارتباطها بحركة الاستيراد والسفر والتعاملات التجارية.

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الأمريكي 50.49 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع، مواصلًا استقراره في البنوك مع بداية تعاملات اليوم.

اليورو والجنيه الإسترليني

بلغ سعر صرف اليورو 57.87 جنيه للشراء و58.00 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 68.16 جنيه للشراء و68.31 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

سجل الريال السعودي 13.44 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.74 جنيه للشراء و13.77 جنيه للبيع، ليستمر استقرار أسعار العملات العربية بالتزامن مع هدوء حركة سوق الصرف.

عوامل تؤثر في أسعار العملات

تتحدد أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تتحكم في حركة السوق، حيث لا يعتمد السعر على عامل واحد فقط، بل يتأثر بتوازن العرض والطلب وحجم التدفقات النقدية الأجنبية داخل الدولة.

العرض والطلب على العملات الأجنبية

يعد حجم المعروض من العملات الأجنبية مقابل الطلب عليها من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الصرف، فكلما زادت موارد الدولة من الدولار والعملات الأجنبية تراجع الضغط على العملة المحلية، بينما يؤدي ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية إلى تحركات في الأسعار.

مصادر النقد الأجنبي

تلعب مصادر تدفق العملات الأجنبية دورًا مهمًا في حركة أسعار الصرف، ومن أبرزها تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية، وإيرادات قناة السويس، حيث تساهم زيادة هذه التدفقات في دعم استقرار سوق العملة.

حركة الاستيراد والتجارة الخارجية

تؤثر احتياجات الشركات والمستوردين من العملات الأجنبية على الأسعار، خاصة مع زيادة الطلب على الدولار لتمويل استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بينما تساهم زيادة الصادرات في توفير موارد دولارية تدعم السوق.

قرارات البنك المركزي والسياسة النقدية

تعد قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية من العوامل الرئيسية التي تؤثر في حركة العملات، حيث تؤثر على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية وحجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

التطورات الاقتصادية العالمية

تتأثر العملات المحلية أيضًا بالأحداث العالمية، مثل تحركات أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار عالميًا، والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، والتي تنعكس على حركة الأسواق المالية وأسعار الصرف في مختلف الدول.

ثقة المستثمرين واستقرار الاقتصاد

تلعب ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات سوق الصرف، حيث يؤدي تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات إلى دعم استقرار العملة، بينما قد تؤثر التحديات الاقتصادية على حركة الطلب على العملات الأجنبية.