اعرف الدولار بكام.. أسعار صرف العملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت تعاملات اليوم استقرارًا في حركة أسعار العملات داخل البنوك، مع استمرار متابعة الأسواق المحلية والعالمية للتغيرات الاقتصادية المؤثرة على سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 57.66 جنيه للشراء و57.83 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني نحو 67.66 جنيه للشراء و67.88 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 13.45 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي نحو 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.

عوامل تسعير العملات الأجنبية

وتتأثر أسعار صرف العملات بعدد من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها حجم العرض والطلب على العملات الأجنبية داخل السوق المصرفي، حيث يؤدي توافر الدولار والعملات الرئيسية إلى استقرار الأسعار، بينما تؤثر زيادة الطلب عليها في تحركات سعر الصرف.

كما تلعب التدفقات الدولارية من مصادر النقد الأجنبي دورًا مهمًا في تحديد حركة العملات، وتشمل إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس.

وتؤثر أيضًا قرارات البنوك المركزية العالمية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومستويات أسعار الفائدة العالمية على حركة العملات، إلى جانب التغيرات في الأسواق الدولية وأسعار السلع والطاقة.

كما تتابع الأسواق معدلات التضخم والاحتياطي النقدي الأجنبي والسياسات النقدية المحلية باعتبارها عوامل رئيسية تحدد اتجاهات أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.