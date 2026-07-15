أسعار العملات اليوم .. مفاجأة في سعر الدولار والدينار الكويتي

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، استقرارًا في آخر تحديث صادر عن البنك الأهلي المصري، بعدما واصل الدولار الأمريكي التداول أعلى مستوى 50 جنيهًا، فيما حافظ الدينار الكويتي على صدارته كأغلى العملات العربية والأجنبية المتداولة أمام الجنيه.

كما سجل اليورو مستوى 57.90 جنيه للبيع، بينما استقر الريال السعودي عند 13.47 جنيه للبيع، وسط متابعة مستمرة لتحركات سوق الصرف المحلية والعالمية.

وفيما يلي أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

وسجل اليورو 57.66 جنيه للشراء، و57.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 67.57 جنيه للشراء، و67.90 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندي 35.90 جنيه للشراء، و36.04 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري 62.37 جنيه للشراء، و62.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني 31.12 جنيه للشراء، و31.24 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي 35.20 جنيه للشراء، و35.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 159.46 جنيه للشراء، و164.50 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي 13.42 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.74 جنيه للشراء، و13.78 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني 131.84 جنيه للشراء، و134.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال العماني 129.21 جنيه للشراء، و131.44 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري 12.82 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني 70.41 جنيه للشراء، و71.47 جنيه للبيع.

وسجل الكرون الدنماركي 7.71 جنيه للشراء، و7.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.20 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

وسجلت الكرونا السويدية 5.22 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.46 جنيه للشراء، و7.48 جنيه للبيع.