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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دموع على الهواء .. إمام عاشور يكشف كواليس رحلته مع الأهلي والمنتخب

اللاعب إمام عاشور
اللاعب إمام عاشور
إسراء صبري

في حديث اتسم بالصراحة والمشاعر الإنسانية، كشف إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن العديد من المحطات المؤثرة في مسيرته الكروية، بداية من سنوات المعاناة التي عاشها مع أسرته قبل الاحتراف، مرورًا برأيه في مستقبله مع الأهلي، وصولًا إلى كواليس مشاركته مع المنتخب في بطولة كأس العالم، مشيدًا بالدور الذي يلعبه محمد صلاح داخل صفوف الفراعنة، ومؤكدًا ثقته الكبيرة في شخصية المدير الفني حسام حسن.

إمام عاشور: الأهلي صاحب القرار في أي خطوة احتراف

أمام عاشور

أكد إمام عاشور، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "ON"، تمسكه الكامل بالنادي الأهلي، مشددًا على أن أي حديث يتعلق باحترافه الخارجي لن يتم إلا من خلال إدارة النادي.

وقال اللاعب إنه يحترم ويقدّر الأهلي، وإنه تحت أمر النادي في أي وقت، مضيفًا أنه في حال وجود أي مفاوضات أو عروض خارجية فإنه يطالب دائمًا بأن يكون التواصل مع إدارة الأهلي أولًا، لافتًا إلى أنه سمع عن تلقيه عروضًا عقب المشاركة في بطولة كأس العالم.

دموع على الهواء.. عاشور يروي تضحيات والديه

ودخل إمام عاشور في نوبة بكاء أثناء حديثه عن الدور الكبير الذي لعبه والداه في مسيرته الرياضية، مؤكدًا أن ظروف الأسرة كانت صعبة للغاية، وأن والديه كانا يلجآن إلى الاستدانة من أجل توفير تكاليف انتقاله إلى التدريبات.

وأوضح أن هناك أيامًا لم تكن الأسرة تمتلك فيها حتى تكلفة المواصلات، إلا أن والدته ووالده لم يترددا في التضحية من أجله، معربًا عن أمله في أن يستطيع رد جزء بسيط من جميلهما، بعدما وعد والدته منذ صغره بأنه سيعوضها عن كل ما تحملته.

أول راتب وأول هدية لوالدته

واستعاد لاعب الأهلي ذكريات بدايته مع نادي غزل المحلة، موضحًا أن أول راتب حصل عليه كان 250 جنيهًا، وقام بمنح 100 جنيه لوالدته و100 جنيه لوالده، واحتفظ بـ50 جنيهًا فقط لنفسه.

وأضاف أنه ظل يدخر من مستحقاته حتى تمكن من شراء أول هدية لوالدته، والتي كانت سلسلة ذهب، تعبيرًا عن امتنانه لما قدمته من تضحيات طوال مشواره.

رحلة شاقة وحادث كاد ينهي الحلم

وروى إمام عاشور تفاصيل المعاناة اليومية التي عاشها خلال انتقاله إلى التدريبات، مؤكدًا أن والدته كانت ترافقه باستمرار وتنتظره حتى انتهاء المران، وفي كثير من الأحيان لم يكن يجد وسيلة مواصلات للعودة، ما كان يضطره للمبيت في محطة القطار حتى يجد وسيلة تنقله إلى المنصورة.

كما كشف عن تعرضه لحادث سير أثناء عودته مع والدته بعد أحد التدريبات، حيث اشتعلت النيران في الحافلة، واضطرت والدته إلى كسر زجاج النافذة بيدها لإنقاذه وإخراجه من الحافلة، ما تسبب في إصابتها بخلع في الكتف ونقلها إلى المستشفى.

عاشور: تعرضنا للظلم أمام الأرجنتين

أمام عاشور

وعن مشوار منتخب مصر، أكد إمام عاشور أن مباراة الأرجنتين شهدت ظلمًا تحكيميًا واضحًا، مشيرًا إلى أن لاعبي المنتخب تعرضوا لتدخلات قوية دون احتساب أخطاء لصالحهم، بينما كانت تُحتسب معظم القرارات لمصلحة المنافس.

وأوضح أن الدقائق الأخيرة من اللقاء كانت الأصعب في مسيرته، مؤكدًا أن خسارة المباراة شكلت صدمة كبيرة لجميع اللاعبين.

الإصابة بين الشوطين وقرار حسام حسن

وكشف عاشور أنه تعرض للإصابة بين شوطي مباراة الأرجنتين، بعدما شعر بطرقعة في ساقه جعلته غير قادر على استكمال اللقاء، رغم تمسكه بالبقاء داخل الملعب.

وأضاف أن طبيب المنتخب أبلغ المدير الفني حسام حسن بعدم قدرته على مواصلة المباراة، وهو القرار الذي أحزنه بشدة ودفعه للبكاء، بينما حرص حسام حسن على تهدئته، مؤكدًا أهمية الحفاظ على سلامته في حال استمرار المنتخب بالبطولة.

كما أشاد عاشور بشخصية المدير الفني، مؤكدًا أنه يتمتع بقوة كبيرة ويزرع في اللاعبين روح القتال حتى إطلاق صافرة النهاية.

محمد صلاح يمنح المنتخب الثقة

وأثنى إمام عاشور على قائد منتخب مصر محمد صلاح، مؤكدًا أنه يمثل مصدر ثقة ودافع كبير لجميع اللاعبين داخل الملعب، وأن وجوده يمنح الفريق شعورًا دائمًا بالتفاؤل.

وأشار إلى أن صلاح يتمتع بأخلاق عالية وتواضع كبير، ويحرص على استقبال اللاعبين الجدد في المنتخب بطريقة مميزة، إذ يهديهم قميص المنتخب ويلتقط معهم الصور التذكارية، بما يعكس دوره القيادي داخل صفوف الفراعنة.

إمام عاشور منتخب مصر النادي الأهلي كأس العالم محمد صلاح

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