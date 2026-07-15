ريان شرقي: عدم مواجهة منافس قوي مبكرا في البطولة أثر علينا.. وخسرنا أمام أنفسنا

علق ريان شرقي، لاعب منتخب فرنسا، على الخسارة أمام منتخب إسبانيا في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وقال شرقي، في تصريحاته: “النتيجة مخيبة للآمال لأننا لم نخسر أمام إسبانيا أو بسبب الحكم خسرنا أمام أنفسنا بعدما كنا نشكل تهديدا ويخشانا الجميع والفريق الوحيد القادر على إقصائنا كان نحن وهو ما حدث”.

وأضاف: “كل شيء لم يكن على ما يرام وهزمنا فنيا وفي الصراعات الثنائي خيبة أمل كبيرة اليوم حينما دخلت الملعب لم أشعر أن منتخب إسبانيا متفوق علينا بوضوح ولكن على مقاعد البدلاء كان واضحا أنهم يمررون بشكل جيد ويلعبون بأسلوبهم وإيقاعهم ولعبوا بالطريقة التي يحبونها أما نحن فلم نلعب بالطريقة التي نفضلها”.

وتابع: “نشعر بخيبة أمل بعد الخسارة لكن لا تزال هناك مباراة يوم السبت، وسيكون من الصعب استجماع القوى والتركيز ولدينا رغبة لنسيان ما حدث لأن الأمر كان صعبا للغاية”.

وأكمل: “لا أحمل لوكاس ديني مسئولية ركلة الجزاء هذه أحداث تقع في المباريات، وهذه هي كرة القدم، نحن ندعمه ويجب أن نكون معاً، ولقد كنا كذلك بالفعل، بين الشوطين كنا متحدين، وكنا نعلم أن الهدف الثاني سيكون حاسماً جداً، لأنه في مباراة كهذه، النتيجة 1 - 1 تكون صعبة جداً للدفاع عنها، أما التأخر 2 - 0 فيغير مجرى المباراة تماماً، خيبة الأمل هائلة”.

وعن عدم مواجهة خصوم أقوياء في البطولة، قال ريان شرقي: “أعتقد أن هناك جزءاً من الحقيقة في ذلك، ربما عندما تكون الأمور سهلة للغاية، نظن أننا فوق الجميع، نعم، هذا صحيح، نحن نمتلك لاعبين مميزين؛ بدءاً من آخر لاعب في قائمة البدلاء وصولاً إلى اللاعبين الأساسيين، وكلنا نلعب في أندية كبرى في مختلف الدوريات، لكن اليوم، خسرنا أمام أنفسنا الأمر بهذه البساطة ولا داعي للبحث عن أعذار معقدة؛ لقد هزمنا أنفسنا، وهذا كل شيء”.

وأردف: “لا أريد أن أكذب أو أستخدم لغة دبلوماسية إذا كان هناك غياب لرد الفعل بالفعل، فهذا أمر خطير جداً، لكن لا أظن أن هذا هو الحال، لأننا نلعب في نصف نهائي كأس العالم! لذا، إن لم يكن هناك رد فعل، فالأمر كارثي، لكني لا أعتقد ذلك لأننا جميعاً نريد الفوز”.

واختتم شرقي تصريحاته قائلا: “اللاعبون الـ 22 أو الـ 40 المتواجدون في القائمة، كلهم يريدون الفوز، ببساطة، غابت عنا الكثير من الأشياء التي تؤهلنا للوصول إلى النهائي”.