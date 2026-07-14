نجم منتخب فرنسا : مبابي استثنائي.. ونريد الثأر من خسارة «اليورو»

تحدث وارن زائير إيمري لاعب منتخب فرنسا عن مواجهة إسبانيا، التي ستجمعهما مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وقال إيمري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "نمتلك مجموعة من اللاعبين الشباب، لكنها تضم لاعبين يتمتعون بالنضج والخبرة وخاضوا مباريات كبيرة. نحن مستعدون، وسنفعل كل ما يلزم من أجل التأهل إلى النهائي".

وأضاف: "مبابي لاعب استثنائي، ويعرف دائمًا كيف يكون حاضرًا في مثل هذه المباريات. سيفعل كل ما بوسعه من أجل الفوز، لكننا في النهاية فريق جماعي، وسنعمل جميعًا لتحقيق الانتصار".

وعن مواجهة لامين يامال علّق قائلا: "هو لاعب يمتلك قدرات استثنائية، ولكننا سنركز على نقاط قوتنا مع مهاجمينا الأربعة، وسنعمل على إيقافه وإيقاف إسبانيا، لأنه ليس اللاعب الوحيد في هذا المنتخب".

وواصل: "كرة القدم لعبة جماعية.. إسبانيا ليست لامين يامال فقط، بل 11 لاعبًا بالإضافة إلى البدلاء".

وعن فكرة الثأر من إسبانيا رد قائلا: "أرى أن منتخبنا مختلف تمامًا عما كان عليه في يورو 2024. فنحن مستعدون، ونريد الفوز على إسبانيا والثأر من خسارة اليورو".

وختم: "نحن منتخب فرنسا، ولا نخشى أي منافس.. تركيزنا منصب على أنفسنا فقط".