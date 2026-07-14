مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم في كأس العالم.. الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة مجانًا

يحتضن ملعب دالاس، مساء اليوم، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، في لقاء يُعد نهائيًا مبكرًا بين اثنين من أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي، بعد مشوار مميز لكلا المنتخبين في البطولة.

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا

تنطلق مباراة فرنسا وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب دالاس، لتحديد أول المتأهلين إلى نهائي كأس العالم 2026.

طاقم تحكيم المباراة

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة اللقاء إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، ويعاونه كل من دافيد موران من السلفادور كمساعد أول، وأنطونيو بوبيرو من نيكاراجوا كمساعد ثانٍ، فيما يتولى السويدي جلين نيبرج مهام الحكم الرابع.

إسبانيا.. أرقام مذهلة في نصف النهائي

يدخل المنتخب الإسباني المباراة بثقة كبيرة بعدما أطاح ببلجيكا بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي، مواصلًا عروضه القوية في البطولة.

وتؤكد الأرقام تفوق "لا روخا" في مباريات نصف النهائي بالبطولات الكبرى، إذ خاض 12 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات، مقابل هزيمتين فقط، كانتا أمام الولايات المتحدة في كأس القارات 2009، وإيطاليا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020.

كما نجح المنتخب الإسباني في بلوغ المباراة النهائية في 8 من آخر 10 مباريات نصف نهائي خاضها في البطولات الكبرى، وهو رقم يعكس قوته في الأدوار الحاسمة.

مشوار إسبانيا إلى نصف النهائي

بدأ المنتخب الإسباني مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، قبل أن يحقق الفوز على السعودية بنتيجة 4-0، ثم تغلب على أوروجواي بهدف دون رد ليتصدر مجموعته.

وفي الأدوار الإقصائية، فاز على النمسا 3-0 في دور الـ32، ثم تجاوز البرتغال بهدف دون مقابل في دور الـ16، قبل أن يحسم قمة ربع النهائي أمام بلجيكا بنتيجة 2-1.

فرنسا تبحث عن كسر العقدة

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بهدف إنهاء العقدة الإسبانية، بعدما خسر آخر مواجهتين أمام "لا روخا" في نصف نهائي البطولات الرسمية.

وجاءت الهزيمة الأولى بنتيجة 2-1 في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، قبل أن يخسر بنتيجة 5-4 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

ورغم ذلك، يمتلك منتخب "الديوك" سجلًا قويًا، بعدما حقق 9 انتصارات متتالية في مباريات نصف النهائي بالبطولات الرسمية، قبل أن يوقف المنتخب الإسباني هذه السلسلة.

مشوار فرنسا في كأس العالم

قدم المنتخب الفرنسي نسخة استثنائية في كأس العالم 2026، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة عقب الفوز على السنغال 3-1، والعراق 3-0، والنرويج 4-1.

وفي الأدوار الإقصائية، واصل تألقه بعدما تغلب على السويد 3-0 في دور الـ32، ثم تجاوز باراجواي بهدف دون رد في دور الـ16، قبل أن يحسم مواجهة ربع النهائي أمام المغرب بنتيجة 2-0، ليبلغ نصف النهائي دون أي تعثر.

نهائي مبكر في طريق المونديال

تحمل مواجهة الليلة طابعًا ثأريًا بالنسبة للمنتخب الفرنسي، الذي يسعى لإيقاف التفوق الإسباني في السنوات الأخيرة، بينما يتطلع منتخب إسبانيا إلى مواصلة نتائجه المميزة والتأهل إلى النهائي للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، في واحدة من أقوى مباريات البطولة حتى الآن.