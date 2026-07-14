فرنسا وإسبانيا في مواجهة نارية على بطاقة نهائي كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء الثلاثاء، إلى ملعب مدينة دالاس الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين الساعيين إلى بلوغ المباراة النهائية والمنافسة على اللقب العالمي.

ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تجاوز عقبة المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي، عقب فوزه بهدفين دون مقابل، مقدمًا أداءً قويًا أكد من خلاله جاهزيته لمواصلة المشوار نحو التتويج بالبطولة.

وفي المقابل، تمكن المنتخب الإسباني من حجز مقعده في الدور نصف النهائي بعد انتصار صعب ومثير على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف، في مواجهة أظهر خلالها لاعبوه شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغوط في الأوقات الحاسمة.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لما يمتلكه المنتخبان من تاريخ كبير على الساحة العالمية، إضافة إلى امتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في مثل هذه المواجهات المصيرية.

ويأمل المنتخب الفرنسي في مواصلة نتائجه الإيجابية وبلوغ النهائي للمنافسة على لقب جديد، بينما يسعى المنتخب الإسباني إلى استعادة أمجاده العالمية والوصول إلى المباراة الختامية، في مواجهة يتوقع أن تشهد ندية كبيرة وإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

وينتظر الفائز من هذه المواجهة الطرف المتأهل من مباراة الأرجنتين وإنجلترا، المقرر إقامتها في نصف النهائي الآخر، على أن يلتقي المنتخبان الفائزان في المباراة النهائية للبطولة، والمحدد لها يوم التاسع عشر من يوليو الجاري، من أجل حسم هوية بطل العالم.

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة.

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بى ان سبورت الناقلة الحصرية لمنافسات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويستمر بعد نهايته لتحليل أبرز الأحداث واللقطات الفنية



