قبل بدء الجلسة.. اعترافات زوج فنانة شهيرة في قضية اقتحام نخنوخ لمعرض سيارات التجمع

قبل ساعات من انطلاق أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين في قضية اقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، كشفت تحقيقات النيابة العامة عن كواليس القضية، تضمنت اعترافات أدلى بها أحد المتهمين، وهو زوج فنانة شهيرة، إلى جانب أقوال ضابط التحريات وشهادة مالك المعرض، والتي رسمت تفاصيل ما جرى منذ لحظة اقتحام المكان وحتى ضبط المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 آخرون، والمعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام معرض سيارات التجمع»، عن تفاصيل جديدة تضمنت اعترافات أحد المتهمين، وأقوال ضابط التحريات، وشهادة مالك معرض السيارات، وذلك قبل نظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

واعترف المتهم الثامن (أ.ح)، زوج فنانة شهيرة، خلال التحقيقات، بأنه توجه إلى معرض السيارات بصحبة صبري نخنوخ وجون نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين، مؤكدًا أنه شاهد المتهمين الأول والثاني ومرافقيهما يستعرضون القوة داخل المعرض، كما شاهد أحد مرافقيهم يعتدي بالصفع على أحد الشهود.

من جانبه، كشف ضابط الشرطة القائم بإجراءات التحري والضبط أن فحص كاميرات المراقبة أظهر وصول المتهمين إلى المعرض على متن ثلاث سيارات، قبل أن تتطور الأحداث إلى مشادات واشتباكات بالأيدي داخل المكان، فيما تمركز بعض المتهمين خارجه لمنع تدخل المواطنين.

وأضاف الضابط أن تنفيذ إذن تفتيش مسكن صبري نخنوخ أسفر عن العثور على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمعرض داخل غرفة نومه، وكان في حالة تحطم، مشيرًا إلى أن التحريات السرية أكدت صحة الاتهامات المتعلقة باقتحام المعرض واستعراض القوة والتعدي على المجني عليه.