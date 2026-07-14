بسبب إهانة أهالي الشرقية.. ثروت سويلم يطالب بإقالة نقيب الموسيقيين ويتقدم ببلاغ ضده

تقدم اليوم النائب الدكتور ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بـطلب إحاطة إلى وزير الدولة للإعلام ووزبر التعليم العالي المشرف على وزارة الثقافة، بشأن ما صدر من الملحن مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من إهانة لأهالي محافظة الشرقية.

تحرك ضد نقيب الموسيقيين

وأكد سويلم في طلبه أن ما صدر من نقيب الموسيقيين يمثل إساءة مباشرة ل 10ملايين مواطن من أبناء الشرقية، المعروفين بالكرم والجود والاحترام.

وقال النائب: "محافظة الشرقية من أعرق محافظات مصر، وأنجبت خير رجال مصر ورموزها في كافة المجالات. وما صدر لا يليق بمقام منصب تولاه كبار الموسيقيين في مصر".

وطالب النائب ثروت سويلم بـاقالة المذكور من منصبه، لعدم أهليته للحديث باسم هذا الكيان الفني الكبير ، مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ الي النائب العام و رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ للنائب العام

وأضاف سويلم: "رغم العلاقة الشخصية والصداقة التي تربطني بنقيب الموسيقيين، إلا أن الشرقية خط أحمر، ولا يمكن إغفال حقوقها أو الصمت على إهانة أهلها".

وأعلن النائب أنه سيطلب من رئيس مجلس النواب التدخل في هذا الأمر، مؤكداً: "لا يمكن الصمت عن حق محافظتنا العريقة الشرقية وكرم أهلها وطيبة أبنائها لا يقابلها مثل هذا الحديث".