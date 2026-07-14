قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الانتقادات والبلاغات ضده.. مصطفى كامل يرد على فيديو الإساءة لأبناء الشرقية
هل أحلام الصباح من الشيطان؟.. إذا لم تر بمنامك 4 أشياء فاحذر أن تحكيه
روسيا تحظر صادرات الديزل.. ما تداعيات القرار على الأسواق؟
الالتحاق بكلية الشرطة 2026.. الشروط ومواعيد التقديم
اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
لمحدودي الدخل.. أرخص سيارة زيرو في مصر بنصف مليون جنيه
أندرويد فقط.. طريقة تشغيل حسابين WhatsApp Business على نفس الهاتف
حاولتا المرور عبر مسار ملغوم.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتين في ⁠مضيق هرمز
دعاء آخر فجر من محرم.. 10 كلمات تسلمك من المصائب وتصب عليك الرزق صبا
أسهل طريقة لاستخراج قيد عائلي
بسبب الوضع الأمني.. السفارة الأمريكية في الإمارات تعلق جميع المواعيد القنصلية
إطلاق صافرات الإنذار في البحرين والداخلية توجه رسالة للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في اتهامهم باقتحام معرض سيارات بالتجمع

صبري نخنوخ
صبري نخنوخ
رامي المهدي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، محاكمة صبري نخنوخ وأخرين في اتهامهم باقتحام معرض سيارات بالتجمع.

كانت جهات التحقيق، قررت إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، إثر المشاجرة التي نشبت بينه وبين مالك معرض سيارات بالتجمع وآخرين بسبب خلافات مالية بينهم.

كانت نيابة القاهرة الجديدة، قد أصدرت عدة قرارات في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ وآخرين والتعدي على صاحب معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.

 قرارات النيابة  في قضية صبري نخنوخ :

أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان المشاجرة، وضم التقارير الطبية الخاصة بالمصابين لبيان طبيعة الإصابات وسببها ومدة علاجها.

كما تم حبس عدد من المتهمين على ذمة التحقيقات، طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، تفريغ كاميرات المراقبة وفحص المقاطع المصورة، الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، ضبط وإحضار 4 متهمين آخرين تبين من التحقيقات الأولية والتحريات احتمال اشتراكهم في أحداث المشاجرة، استمرار التحقيقات مع جميع الأطراف للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات الجنائية.

4 اتهامات بينهم تهمة البلطجة واستعراض القوة والترويع

واسندت نيابة القاهرة الجديدة، إلى صبري نخنوخ وشقيقه و5 آخرين تهمة تحطيم معرض سيارات في القاهرة الجديدة، بينما تم اتهامه باتهامات البلطجة واستعراض القوة والترويع والضرب والسرقة بالإكراه المنسوبة لبعض أطراف الواقعة.

القصة الكاملة نرصدها في السطور التالية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صبري نخنوخ وشقيقه و5 أشخاص من رجال صبري نخنوخ بينهم نجل شقيقه جون، بمنطقة القاهرة الجديدة.

تفاصيل الواقعة 
وكشفت التحريات، أن صبري نخنوخ وشقيقه متهمان بالاعتداء على صاحب معرض سيارات وتحطيم مقتنيات بالمعرض، وانتقل رجال الأمن وألقي القبض عليهما وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من صاحب معرض سيارات أفاد فيه بتعرضه للتعدي عليه من صبري نخنوخ وشقيقه وتحطيم معرض السيارات الخاص به بالقاهرة الجديدة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان المشكو في حقهما وتم إلقاء القبض عليهما وجرى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومحاورة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

جنايات القاهرة القاهرة الجديدة صبري نخنوخ محاكمة صبري نخنوخ اقتحام معرض سيارات التجمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

سعر الدولار اليوم وفقاً لآخر تحديث في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

أسعار الذهب اليوم

سقوط مفاجئ لأسعار الذهب بعد إعلان ترامب.. بكام عيار 21 ؟

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

ترشيحاتنا

الصلاة

ما شروط الصلاة في المصايف حال عدم وجود مسجد قريب؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان

مدير الإرشاد الأسري بالإفتاء: حسن اختيار شريك الحياة أساس بناء الأسرة المستقرة

استخدام الهاتف

هل استخدام الهاتف أثناء خطبة الجمعة يبطل الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا المستعملة بالسوق المحلي

أوبل كورسا
أوبل كورسا
أوبل كورسا

بسبب الضغوط العالمية.. فولكس فاجن تدرس شطب 50 ألف وظيفة حول ‏العالم

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

سبب خضوع حسام حسن لعملية قسطرة وتركيب دعامات.. العميد يكشف التفاصيل

حسام حسن
حسام حسن
حسام حسن

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

فيديو

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد