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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفي بكي: لا صحة لطلب رفع حصانة عن نائب في قضية صبري نخنوخ

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الإعلامي مصطفى بكري عدم صحة ما يتم تداوله بشأن وجود أي طلب لرفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب في إطار قضية صبري نخنوخ، موضحًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة ولا أساس لها.

لا أسماء جديدة ضمن التحقيقات

وأوضح بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، أنه لا توجد أي أسماء أخرى بخلاف ما تم الإعلان عنه رسميًا ضمن مجريات التحقيقات، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
 

موقف التحقيقات والإجراءات القانونية

وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد انتهت من تحقيقاتها فيما يخص قضية الأسلحة غير المرخصة، ومن المقرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة.

وأضاف أن التحقيقات المتعلقة باتهامات هتك العرض والتعذيب ما زالت مستمرة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور الانتهاء منها، وفق ما أعلنته الجهات المختصة.

الإعلامي مصطفى بكري أعضاء مجلس النواب النيابة العامة

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